健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低。
衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬就要徵2.11％、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。
不過，相關資訊因民意反彈，衛福部6日表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。
曾任衛福部長的陳時中今日出席「2025台灣社區整合照顧研討會」時表示，衛福部長石崇良提出年度總額結算不算新概念，過去一直想改成「總所得」概念。
「補充保費就是補充性質的保費」，陳時中說，算進相對多的資本利得分擔保費，概念沒錯，「只是2萬元門檻太低」，這樣是讓小資族負擔，如果要算成總所得，門檻要拉高一定程度才合理。
陳時中表示，基本上健保是社會保險制度，除量能負擔，還有「劫富濟貧」精神，如果讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突，應拉高讓資本多的人參與健保。至於額度，須學者專家一起討論。
不過對於政策暫緩轉彎，陳時中說，並沒有所謂的轉彎，石崇良非做政策宣布說2萬元起徵是因為過去是2萬元起徵，但是若用總結之後不會用單筆，那單筆最低可能要繼續現在單筆的額度，但是額度必然要去思考，這有一個量能付費、劫富濟貧的精神在，要能夠兼顧調整才有意義。
