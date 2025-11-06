健保補充保費怎麼收？石崇良：研究讓小資族保「小確幸」
為避免民眾拆單規避補充保費，衛福部長石崇良日前接受本報專訪，透露將修法導入結算制，利息、股利、租金採年結，修法方向取得醫界、學者支持，卻引發股票族反彈。支持方認為，全民健保為社會保險，精神在有錢的人幫助沒有錢的人、健康的人幫助不健康的人。股票族則認為，2萬元起徵點太容易達到，恐增加小資族負擔。石崇良今親上火線說明，將研究看看如何讓小資族保有「小確幸」。
石崇良表示，全民健保是量能付費、互助的精神，讓有能力的人幫助弱勢。依現行補充保費費率2.11％，單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬後，賺超過5000萬者，負擔的補充保費將從21萬增至100萬左右。
針對獎金的起徵點，石崇良說，我們現在都採4倍的投保薪資，如果你每月賺10萬，獎金單筆40萬以上才會收補充保費，相較之下，投保薪資3萬塊的，超過12萬就得收，這並不公平。未來新制上路，起徵點將從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上。
至於結算機制，石崇良表示，股利所得、利息、租金，過去都是單筆繳交，假設有1000萬存款，拆成10張存款單，每張100萬，可能全部的利息收入都不用繳，健保1塊補充保費都徵收不到。導入結算機制，可避免民眾以拆單的方式來規避保費。
石崇良說，健保的財務若要永續，必須在結構上尋求公平、合理。目前所有的保費收入，75％來自一般保費，也就是以薪資、工作所得者為主要來源，補充保費占保費收入的9％。衛福部希望因應超高齡社會來臨，重新檢討付費公平性，調整財務結構。
政府的投入健保的預算近年增加很多，今年修了《健保法》施行細則，政府負擔的36％計算基礎重新限縮到本法規定的為限，每年政府額外編列134億給健保基金。這2年從公務預算撥給健保成立癌症新藥基金50億、罕藥20億，共70億，特別條例也再撥了200億，合計挹注超過400億。未來修法後，民眾因補充保費多繳2元，政府也需多繳1元進入健保基金。
對於小資族擔心負擔加重，有專家建議讓「賺小錢」、「賺大錢」者有所分別。石崇良說，這是很好的方向，此次的修法考量也是年輕族群，若不修法增加補充保費，就要調一般保費費率，這影響到也多是小資族，未來會再討論看看有什麼方法，讓小資族保有小確幸，我們會來研究。
