健保補充保費急煞車 卓榮泰：要更嚴謹討論，高收入多負擔是大原則

行政院長卓榮泰於立法院備詢。資料照片



衛福部拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出引發強大民怨，行政院昨(6)日晚間緊急喊卡。行政院長卓榮泰今(11/7)日於立法院答詢時表示，整份內容他了解的沒有那麼詳細，但也認為整個案子必須經過政院內部跟衛福部更嚴謹討論。他強調，健保的改革，是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則。

行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，立委王鴻薇質詢時詢問，院長對於衛福部所宣佈的補充保費的內容跟決策，你事先知道嗎?還是如同媒體所報導，你是看到報導後才知道?卓榮泰答詢時說，長期以來對健保財政要做全面改革，一直是一個很重大的課題，他知道有要推出改革這件事，也很肯定衛福部用各種設算，提出未來健保各種改革方案。

廣告 廣告

王鴻薇再問，補充保費所宣布的內容，你事先知情嗎?卓榮泰回應，整個詳細的內容沒有到這麼詳細，但知道比方說把1000萬的門檻上限拉高到5000萬，這個部分的討論是有過的，那其他也有一些討論。

王追問，所以利息、股利、租金這個涉及到小資族跟一般散戶這一部分的補充保費，你知情嗎? 卓表示，衛福部提出的整份報告之中，是有這樣的想法，但他認為必須經過政院內部跟衛福部嚴謹討論，並且公告就是要聽取社會共同意見。

王鴻薇表示，為什麼後來突然喊卡，因為包括連衛福部都說這個案子的細節根本沒有跟金管會來溝通討論過，這樣的決策模式院長覺得可取嗎?卓榮泰回說，所以這並不是一個定案，並不是一定會實施，而是一個預告，讓社會各界來提供意見。

王鴻薇批評說，你們哪來的底氣，我都覺得要恭喜你們了，以為你的施政滿意度是60趴70趴才會搞出這樣的一個狀況，這樣的一個政策混亂一定要避免，而且涉及到民眾，特別是升斗小民他們的支出，或者要跟他們課稅也好、規費也好，一定要更慎重。卓榮泰強調，民調再高都應該要妥善的溝通，這個跟民調無關，「我在這裡講過，健保的改革是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則」。

更多太報報導

新聞切片／健保補充保費改革急剎車 石崇良孤軍「快步走」為何怨聲四起

補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求

二代健保新制「開源」遭議 林楚茵曝「難節流」原因：藍白忙為中配父母納保