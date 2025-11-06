健保補充保費惹怒480萬選民？臉書版主何典批還要向藍白低頭「政院乾脆自駁方案」：爛賬放著發酵，綠營2028年想不翻船會更難

衛福部長石崇良日前表示，未來將推健保補通保費修法，會從現行的「單筆計算」改為「年度結算制」，若一年股利、利息或租金等收入一年累積超過2萬元，即須繳納2.11%的補充保費，阻絕拆單避繳問題。臉書版主何典對此質疑，一年多收100多億相當於證交稅兩週收到的金額，並說預算撥補比起拜託藍白修法、觸怒480萬選民「易如反掌」，建議行政院自己駁回方案，爛賬多放一天，民進黨政權2028年想不翻船的難度就多一分。

何典提到，衛福部說明年會提案修健保法，針對所有人的薪資以外所有收入，採用年度結算統收（費率仍是2%），並多方擴大徵收基準，這方案預計影響480萬人民。



何典直言，結果這樣大動干戈，能多收到多少錢呢？根據衛福部自估，每年也就多收新台幣一百多億元；這點錢，台灣證交稅現在差不多兩個星期就收到了。



何典質疑，為了相當於兩個星期就收得到的證交稅額，預算撥補易如反掌的蠅頭小錢，要去跟藍白拜託修法、要去影響或觸怒480萬選民，「提出這個方案的衛福部長，我看真乃神人也。」



何典諷刺，恐怕藍白應該正在狂笑收下這份政治大禮吧？並說，建議行政院早點自己駁了這個方案，爛賬多放著發酵一天，民進黨政權2028年想不翻船的難度，就多上一分。

