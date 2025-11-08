健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示衛福部暫緩具爭議的規劃。國民黨立委許宇甄今（8）日批，民進黨政府再度上演政策暴走與草率退縮的戲碼。衛福部長石崇良甫上任就保證不漲一般保費，卻在背後悄悄準備調高二代健保補充保費，等於把存股族、小資族當成健保財務黑洞的提款機。政策一丟出來，立即引發民意強烈反彈，短短7小時就被行政院長卓榮泰親自喊停，草草收場。這種投石問路的政策操作，不僅荒腔走板，更暴露賴政府橫向溝通嚴重失能、行政團隊各行其是，重大政策思考呈現斷裂、失序，已是結構性治理危機。

廣告 廣告

國民黨立委許宇甄。（圖／資料照）

許宇甄說，健保當然需要改革，但改革必須建立在完整規畫、扎實評估與充分社會溝通之上，而不是在「沒共識、沒配套、沒說明」的前提下倉促拋案，再由行政院倉皇滅火收場，這樣的操作不叫改革，只是把政策當風向球、把人民當試驗品，試探民意反彈程度後再調整方向，根本是政治投機，政府若把全民健保當成政治靶場，對改革不但毫無幫助，更將摧毀社會信任。

許宇甄回顧99年的健保改革，當時健保收入與支出出現嚴重失衡，累積缺口超過千億元，當年健保總額支出已達4432億元，政府不敢拖延改革，時任衛生署長楊志良真的「戴緊鋼盔往前衝」，在政治及社會的巨大壓力下推動二代健保。雖然家戶總所得計算方式引發社會爭議，最後無法如期上路，但整個改革邏輯、財務模型、費率精算、社會溝通皆有完整脈絡。那是一套可以檢驗、能辯論、有根據的改革，即便備受批評，也看得出改革者的決心與擔當。

許宇甄批評，114年健保總額支出已暴增到9286億元，比99年支出超過一倍，財務壓力不容忽視。但民進黨政府這幾年一直高喊改革，卻從未拿出完整方案。真正面臨財務缺口時，不敢動費率、不敢檢討制度、不敢處理結構問題，只敢挑小資族、存股族來開刀。這不是改革，而是把這群人當成肥鵝、羔羊宰割。

廣告 廣告

許宇甄說，補充保費原始制度設計，是避免一次性調漲一般保費造成被保險人過高負擔，因此才增加與資本所得連動的費收機制。然而制度運作十多年，早已偏離健保「按保險精神、依照所得能力公平負擔醫療成本」的初衷，變成政府向存股族、小資族徵收的準稅捐。這本來就是一項不得已、且不完美的政策折衷方案，如今健保財務出現缺口，民進黨政府不檢討制度設計本身的極限，不檢討行政浪費、不檢討藥品浪費、不檢討部分醫療行為失衡，也不檢討中央各部會的財源分攤責任，卻第一時間再度鎖定補充保費開刀，當然會引爆強烈不滿。

許宇甄痛斥，這次事件完全暴露行政團隊橫向溝通的崩壞，政策7小時就出現急轉彎喊停，讓人不得不質疑賴政府根本沒有統一方向、沒有整體規畫，政府內部訊息各說各話，決策流程形同兒戲。這樣的行政團隊，如何承擔健保改革的重責大任？

許宇甄強調，健保當然要改革，但改革應建立在完整精算、合理設計、跨部會協調、社會溝通、逐步落實，而不是今天丟一案、明天收一案，把全台2300萬人當作政策實驗品。人民不是政府的提款機，更不是民進黨政治試算的風向指標。真正的改革需要勇氣，也需要能力，而民進黨政府目前展現的只有混亂、慌亂與無能。



更多FTNN新聞網報導

補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字

快訊／健保補充保費民怨政院踩煞車！宣布暫緩「具爭議規劃」

NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了

