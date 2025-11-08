健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示衛福部暫緩具爭議的規劃。國民黨立委許宇甄今（8）日批，民進黨政府再度上演政策暴走與草率退縮的戲碼。衛福部長石崇良甫上任就保證不漲一般保費，卻在背後悄悄準備調高二代健保補充保費，等於把存股族、小資族當成健保財務黑洞的提款機。政策一丟出來，立即引發民意強烈反彈，短短7小時就被行政院長卓榮泰親自喊停，草草收場。這種投石問路的政策操作，不僅荒腔走板，更暴露賴政府橫向溝通嚴重失能、行政團隊各行其是，重大政策思考呈現斷裂、失序，已是結構性治理危機。
許宇甄說，健保當然需要改革，但改革必須建立在完整規畫、扎實評估與充分社會溝通之上，而不是在「沒共識、沒配套、沒說明」的前提下倉促拋案，再由行政院倉皇滅火收場，這樣的操作不叫改革，只是把政策當風向球、把人民當試驗品，試探民意反彈程度後再調整方向，根本是政治投機，政府若把全民健保當成政治靶場，對改革不但毫無幫助，更將摧毀社會信任。
許宇甄回顧99年的健保改革，當時健保收入與支出出現嚴重失衡，累積缺口超過千億元，當年健保總額支出已達4432億元，政府不敢拖延改革，時任衛生署長楊志良真的「戴緊鋼盔往前衝」，在政治及社會的巨大壓力下推動二代健保。雖然家戶總所得計算方式引發社會爭議，最後無法如期上路，但整個改革邏輯、財務模型、費率精算、社會溝通皆有完整脈絡。那是一套可以檢驗、能辯論、有根據的改革，即便備受批評，也看得出改革者的決心與擔當。
許宇甄批評，114年健保總額支出已暴增到9286億元，比99年支出超過一倍，財務壓力不容忽視。但民進黨政府這幾年一直高喊改革，卻從未拿出完整方案。真正面臨財務缺口時，不敢動費率、不敢檢討制度、不敢處理結構問題，只敢挑小資族、存股族來開刀。這不是改革，而是把這群人當成肥鵝、羔羊宰割。
許宇甄說，補充保費原始制度設計，是避免一次性調漲一般保費造成被保險人過高負擔，因此才增加與資本所得連動的費收機制。然而制度運作十多年，早已偏離健保「按保險精神、依照所得能力公平負擔醫療成本」的初衷，變成政府向存股族、小資族徵收的準稅捐。這本來就是一項不得已、且不完美的政策折衷方案，如今健保財務出現缺口，民進黨政府不檢討制度設計本身的極限，不檢討行政浪費、不檢討藥品浪費、不檢討部分醫療行為失衡，也不檢討中央各部會的財源分攤責任，卻第一時間再度鎖定補充保費開刀，當然會引爆強烈不滿。
許宇甄痛斥，這次事件完全暴露行政團隊橫向溝通的崩壞，政策7小時就出現急轉彎喊停，讓人不得不質疑賴政府根本沒有統一方向、沒有整體規畫，政府內部訊息各說各話，決策流程形同兒戲。這樣的行政團隊，如何承擔健保改革的重責大任？
許宇甄強調，健保當然要改革，但改革應建立在完整精算、合理設計、跨部會協調、社會溝通、逐步落實，而不是今天丟一案、明天收一案，把全台2300萬人當作政策實驗品。人民不是政府的提款機，更不是民進黨政治試算的風向指標。真正的改革需要勇氣，也需要能力，而民進黨政府目前展現的只有混亂、慌亂與無能。
更多FTNN新聞網報導
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
快訊／健保補充保費民怨政院踩煞車！宣布暫緩「具爭議規劃」
NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了
其他人也在看
健保補充保費議題 陳時中：應思考2萬門檻太低
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中央社 ・ 13 小時前
二代健保補充保費新制掀怒潮 割小資、逼資金出走？｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
衛福部預計明年啟動《健保法》修法，針對補充保費祭出三大改革，包含提高天花板上限，還要把獎金、股息等，從原本單筆2萬門檻改完年度累計制，但消息一出引爆民怨，網路一片炸鍋，直呼是搶錢搶瘋了，把小資族當韭菜收割，也讓部長石崇良親上火線回應，他更自爆，相關內容確實沒跟金管會討論，不過自認這幾年台灣股市表現好，影響應該不大。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
在高雄推3大護國產業 林岱樺喊要讓人民賺得到錢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（8）日公布「3大護國產業」市政藍圖，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」，讓高雄從傳產重鎮邁向守護台灣安全與繁榮的戰略基地；林岱樺表示，她將以高雄為核心推動矽光子、無人機與冷能經濟等新興產業鏈，讓傳產升級、青年返鄉，高雄成為護國產業的核心基地。 林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除...匯流新聞網 ・ 16 小時前
《96分鐘》票房破2億全台謝票 林柏宏傳訊王柏傑「該上班囉」
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96 分鐘》突破2億票房，8日主演群林柏宏、王柏傑、宋芸樺等人齊謝票，這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，林柏宏一直說他不工作，甚至還傳訊息：「該來上班囉！」收到訊息後他便趕緊加入映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。中時新聞網 ・ 5 小時前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 11 小時前
小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小...CTWANT ・ 17 小時前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故自由時報 ・ 17 小時前
婦慢性腹痛 竟是肝結石
記者陳金龍∕台中報導 5旬陳姓婦人因長期間歇性腹痛住院治療無改善，出院…中華日報 ・ 21 小時前
全年經濟成長率坐5望6 學者：亮眼經濟數據下有隱憂
（中央社記者潘姿羽台北8日電）2025年接近尾聲，關稅衝擊之下，國內機構原本預期今年經濟成長「保3」都是場苦戰，沒想到AI商機超乎預期，智庫陸續上修今年經濟成長率，全年料將「坐5望6」。然而，學者專家提醒，亮麗數據背後存在3隱憂，尤其AI帶動出口暢旺，恐提升貿易風險。中央社 ・ 13 小時前
中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%
（中央社台北8日電）根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。中央社 ・ 15 小時前
跟著文化部長李遠遊宜蘭 走訪百大文化基地
文化部長李遠今天到宜蘭走訪百大文化基地，分享1日文化之旅，上午先到南北館市場「迺菜市」，隨後至百年二結王公廟參與千人泥塑神尊活動。李遠說，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發韌地，共有5處獲選百大文化基地，歡迎國人走訪體驗。李遠今天陸續前往南北館市場、大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐自由時報 ・ 13 小時前
傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心
台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地...大愛電視 ・ 21 小時前
黃仁勳快閃來台！蔣萬安：與輝達密切聯繫
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，預計在台灣停留1天半，主要參加今（8）日台積電新竹廠運動會。在輝達海外總部確定選定北士科T17、T18後，各界關心台北市長蔣萬安...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
補充保費政策急轉彎喊卡！卓榮泰否認震怒
[NOWnews今日新聞]衛福部規劃修《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院6日晚上緊急喊卡。行政院長卓榮泰今（7）日到立法院總質詢，他說，衛福部長期以來對健保財務改革有方向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
觀音佛祖慈悲心 台北葫蘆寺捐贈士林警超過40萬元止血帶
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩 […]民眾日報 ・ 16 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"
生活中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，今(8)天清晨增胖為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，路徑朝著菲律賓前進，接著可能北上來到台灣，氣象蜀更最快下週一、二陸續發布海警陸警、更不排除週三可能從中部來登陸！果農拿起剪刀修剪枝葉，再將一顆顆蓮霧套袋包緊緊，最後蓋上一層育苗網，層層防護不敢怠慢，就是為了趕在颱風來之前，做好準備。農民：「期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重」。鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)真的不敢輕忽，正因為鳳凰颱風來勢洶洶，週六凌晨兩點、更增胖為中度颱風，暴風半徑已經來到兩百公里，而且還在持續增強中!中央氣象署預報員 張竣堯：「往北轉的時候，會繞國南海，然後進入到台灣，大約是中部的地區登入機率是比較高的，不過路徑上都還是有些調整的可能，目前可能西半部地區都還是有一些機會」。根據氣象屬預估路徑，「鳳凰」颱風持續往菲律賓來靠近，登陸菲律賓時，可能升級為強颱，接著北轉登入台灣，不排除從中部登陸，最快週一早上發布海警，週二海陸警齊發，週三晚間到周四清晨，暴風圈可能觸陸，預估登陸地點高機率落在中西部。鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)中央氣象署預報員 張竣堯：「登入到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的一個等級」。專家預估，「鳳凰」颱風登台前，可能受到護國神山阻擋，強度會再度減弱，降為輕度颱風等級的機會最大，但秋颱「鳳凰」可能為穿心颱風，暴風及大量降雨仍不可輕忽。原文出處：鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸 更多民視新聞報導估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝民視影音 ・ 15 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
健保新制引討論！林楚茵喊話藍白放棄「中配六改四」守住台灣人使用健保權利
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利導入年度結算制引發討論，行政院長卓榮泰昨晚指示暫緩具爭議規劃。民進黨立委林楚茵表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，這引發民眾相對剝奪感，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。自由時報 ・ 1 天前