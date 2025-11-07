健保補充保費惹民怨！醫師也發聲不挺：3種人收費才公平

生活中心／游舒婷報導

衛福部提出二代補充保費改革，擬導入年度結算制度，民眾租金、利息收入或股利一年內累計超過新台幣2萬元，需繳2.11％補充保費，影響人數估達480萬人，引起民怨。對此，醫師蘇一峰也在臉書上發表看法，認為有3類人才應該要多收費。

衛福部提出二代補充保費改革，引起民怨。（圖／資料照）

蘇一峰醫師在臉書上分析，這次加收保費的新聞一出，會遇到這麼大的反彈，是來自於大家覺得增收的制度不公平，他認為「醫療用得多、小病跑大醫院、小病跑急診」的人多收費才符合公平正義。

蘇一峰醫師重申，為了健保永續經營要改革是對的，但是「方向不太對」，要增加收入沒錯，但是要使用者付費，同樣要減少資源浪費。蘇一峰醫師呼籲，應該要減少不必要的撒幣，把錢投資力挺健保的永續經營才對。

衛福部這次研擬的補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，以及租金、利息與股利改採結算制，其中結算制影響達480萬人，雖然預估將替健保費增加約新台幣100億至200億元的收入，但也引起反彈，衛福部長石崇良於昨（6）日親上火線說明，目前方案仍在研議，未來將廣納各方意見，並暫停有爭議的相關規劃。

