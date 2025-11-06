健保補充保費惹議 賴士葆開轟：就是斂財苛政

國民黨立委賴士葆。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 衛福部研擬《健保法》修法，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費。國民黨立委賴士葆今（6日）砲轟， 現在鐮刀一揮把富人與中產，甚至中低收入戶全數納入，這就是斂財苛政。

就衛福部長石崇良日前透露，明年將修《健保法》，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，民眾若全年股利、利息、租金超過2萬元，就要被課2.11%補充保費。

衛福部長石崇良今召開記者會說明，根據規劃，補充保費將最快2027年進行調整，包括股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限從1000萬元提高到5000萬元，以及高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過四倍的獎金。石崇良表示，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。

賴士葆則批評：健保補充保費從單次改累計，根本是把重擔強加在市井小民上，衛福部長竟說，研議讓小資族保有「小確幸」？！原本民眾靠著微薄股利貼補家用，多買些必需品而不是奢侈品，人民努力靠著微薄收入過生活，絕非官員口中的的「小確幸」。

國民黨立委李彥秀也表示，全民健保是台灣的驕傲，但健保財務問題也是沉痾已久。每每檢討健保的財務問題、健保的補充保費就會被拿出來「放話修理」。石崇良在還沒有與金管會進行討論，也沒跟行政院形成共識的情況下，就對外放話要進行3大變革，包括利息、股利、租金3個項目的補充保費要改採年度結算制。在政策不成熟的情況下，就貿然用放話試探風向，引發民心的不安以及股市的動盪，非常不可取。

