健保補充保費找「存股族開刀」被罵爆！財經專家開轟：使用者付費很難？

衛福部長石崇良。（圖／周志龍攝）

針對健保財務壓力，衛生福利部部長石崇良日前指出，將推動補充保費制度改革，計畫改採結算制，並針對利息、股利及租金等所得，若全年總額超過2萬元，即須繳交2.11％的補充保費。然而此項改革方案一經曝光，立即引發存股族群強烈反彈。衛福部昨（6）晚急轉彎，宣布補充保費的改革方案，有爭議的規劃喊卡。

石崇良說明，為強化健保財務來源，政府已逐步推動多項開源政策，補充保費改革將是邁入「深水區」的重要措施。目前制度採單筆計算，民眾若將高額利息拆成多筆，單筆金額未達門檻，即可規避繳費。為杜絕此漏洞，未來將引入「結算制」，優先針對利息、股利與租金實施。

此外，在獎金部分，起徵標準也將調整，由原本薪資四倍門檻，改為以最低基本工資2萬8590元的四倍計算，亦即當年度若獎金超過11萬4360元，就需負擔補充保費。

針對這項政策，財經專家阿格力6日於臉書發文質疑政府做法。他表示，健保缺錢卻不檢討健保制度本身或導入使用者付費機制，反而對存股族開刀，令人不解。他批評官員未必了解投資過程中的風險與壓力，指出許多存股族即使心理受挫也不會濫用健保資源。阿格力強調：「使用者付費真的很難嗎？」

貼文引起廣大股民共鳴，不少留言認為補充保費應以實際使用醫療資源為基礎，而非以所得作為計算依據。有人表示，「我也認同使用者付費才能根本解決健保財政問題，找存股族完全是文不對題，風馬牛不相及」、「連2萬利息都還要課稅，真的是吃人夠夠」、「身為醫療第一線人員感同深受，使用者付費，因為浪費醫療的人實在太多了，而不是宰割認真存股存錢的股民」、「認同，健保漏洞不處理一昧找別的地方開刀拿錢。」

面對輿論壓力，行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已責成衛福部暫緩相關具爭議的規劃。衛福部隨後也發布聲明指出，補充保費改革方案仍處於研議階段，將廣泛蒐集社會各界意見，暫緩具爭議的內容，並強調未來會朝更完善、取得共識的方向推動。

