健保補充保費挨轟！政院踩煞車 卓榮泰親上火線止血：暫緩爭議規劃

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發民眾不滿，批評聲浪不斷。行政院今（11/6）稍早強調，還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族；晚間則緊急宣布，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

健保補充保費改革引發爭議，惹怒大批「存股族」，痛批政府搶錢，衛福部臨時舉行記者會，部長石崇良親上火線強調，改革是為了讓制度更公平、健保能永續，不是為了增加負擔，「寧可早做，也不要等到不得已的時候才做。」不過，說明無法平息怒火，政院晚間親上火線，行政院長卓榮泰指示暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通。

行政院發言人李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

