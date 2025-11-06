健保補充保費挨轟 石崇良親上火線：改革是為了公平非「搶錢」

健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的存股族怒批「政府搶錢」，對此衛福部今(6日)臨時召開記者會，部長石崇良親上火線。(記者方賓照攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，對此衛福部今(6日)臨時召開記者會，部長石崇良親上火線強調，改革是為了讓制度更公平、健保能永續，不是為了增加負擔，「寧可早做，也不要等到不得已的時候才做。」

衛福部規劃修正「全民健康保險法」第31條，在不調整健保費率前提下，提出三大改革方向，一是將股利、利息、租金所得改採「年度結算」；二是調高單筆扣繳上限，從1000萬元提高至5000萬元；三是統一獎金起徵點為「第一級投保薪資」的4倍。

石崇良說明，補充保費共有六類來源，包括獎金、兼職、執行業務所得及股利、租金、利息三類投資收入。此次改革第一項是「打開天花板」，現行補充保費以1000萬元為上限、費率 2.11%，最高繳約21萬元，未來將上限調高至5000萬元，若利息或股利超過此額，最高補充保費約100萬元，盼讓有能力的人多幫弱勢一把。

第二項是「統一獎金起徵點」，石崇良說，現行高薪者領40萬才繳、低薪者12萬就得繳，「這不合理，大家都一樣比較公平。」第三項則導入「結算機制」，防止拆單規避繳費，「像把1000萬拆成10張100萬定存，過去可能一塊錢都收不到，未來會合併計算」。

面對「搶錢」批評，石崇良表示，改革仍在研議階段，會廣納意見同時避免影響小資族。他也指出，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑，「若只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代壓力會越來越重。」隨著社會收入型態轉變，財源也要跟著調整，這就是改革的出發點。

