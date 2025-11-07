健保補充保費掀反彈！阿格力逆風：使用者付費很難嗎

衛福部日前研擬改革補充保費制度，計畫將利息、股利、租金等收入門檻由「單筆2萬元」改為「全年累計2萬元」就需課徵補充保費，引發民眾強烈反彈。行政院長卓榮泰已於6日緊急喊卡，表示計畫將暫緩實施，掀起各界討論。

衛福部日前研擬改革補充保費制度，引發民眾強烈反彈。（示意圖／中天新聞）

健保補充保費改革主要目的是配合國家健保財務狀況，讓收入較高者「多繳一點」。衛福部長石崇良曾宣布將推動補充保費制度改革，計畫改採結算制，作為邁入「深水區」的重要措施。若改革後，定存族、ETF投資人、存股族及房東等四大族群將受到最深影響。

廣告 廣告

根據原計畫，目前許多民眾透過拆分方式讓單筆金額低於2萬元來規避補充保費，但若改革通過，即使利息分多次領取，只要年度總額超過2萬元就必須繳納。存股族即使「投資賠錢」也得認繳，定存一次領取超過2萬利息也要繳納，房東常用的「分租、分期收租」方式也將無法避稅。

財經專家阿格力對此政策提出強烈批評，認為健保缺錢不應該找存股族開刀。他痛批「官員有沒有投資過？」並指出這些投資戶被存股套牢時痛苦、心煩也沒有看醫生濫用健保資源，強調「使用者付費很難嗎？」質疑政策的公平性。

延伸閱讀

健保補充保費改累計制被罵翻急喊卡！石崇良：只是構想

要退休也不放過！川普狠批裴洛西「邪惡的女人」

影/陸第三艘航母將入列？官方曝光福建艦海試「高清影像」