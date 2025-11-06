健保補充保費擬修法引民怨！衛福部長喊「已準備好」：最快年底送審
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金收入等補充保費由單筆改為年度結算，政策一出引起民怨，衛福部長石崇良今（6）日中午親上火線說明，目前仍處於研議階段，預擬方向，包含打開現行單筆扣繳上限、調整獎金起徵點、導入年度結算機制，而修法草案條文已經準備好了，預計今年底、明年初送版本到政院，預計明年完成修法，2027年上路。
針對民怨部分，石崇良強調，改革是為了健保的公平性，一旦調整補充保費，民眾多繳了二塊，政府也會多撥一塊進健保基金，高股息、高股利族群將對健保貢獻更多，股利在補充保費收入中占約兩成，也期望台股持續表現良好。他指出，在高齡化背景下，健保收入約75%依靠薪資族群的保費，而補充保費僅占9%，勢必得改革。
目前健保除了費率5.17％的一般保費，還有6項補充保費來源，分別為由所屬投保單位發給，全年累計超過當月投保金額4倍以上的獎金；非所屬投保單位發給的兼差所得；沒納入投保金額的執行業務收入；持有股票受分配的現金股利、股票股利；利息所得；租金收入。
為杜絕民眾拆單規避繳納健保補充保費，衛福部將啟動相關修法程序，針對利息、股利與租金三項，由現行單筆改為「年度結算」，全年一次結算，不再有拆單空間，此舉影響人數最多，約480萬人，預估可為健保財務增加100至200億元。另現行單筆扣繳上限將調高至5,000萬元，主要影響高所得者，約1,000人，初步估計可增加約6億元收入。
至於獎金部分，衛福部表示，過去補充保費門檻以個人投保金額四倍計算，未來將統一以最低工資四倍作為收費標準。以明年最低工資為例，凡超過11萬8,000元者需繳補充保費，影響人數約200多萬人，可增加健保收入約70至80億元。
