健保補充保費擬改「年度結算制」！額外收入「超過這數字」就起徵…三大改革一次看

衛福部長石崇良。圖／攝影李智為

為強化全民健保財務，衛福部啟動健保補充保費改革，規劃從「單筆計算」改為「年度結算制」，並調整獎金課徵門檻及單筆扣繳上限。衛福部預計明（2026）年提出《健保法》修正案，最快會在2027年上路，估計影響約480萬人，為健保基金每年挹注約100至200億元。

健保擬改採「年度結算制」！現行制度與未來改革一次看

現行健保除了一般保費費率5.17%外，另有6項補充保費來源，分別為全年超過投保薪資4倍的高額獎金、超過公告最低工資的兼職薪資、執行業務所得、利息、股利，以及租金收入，只要上述各項收入「單筆超過2萬元」，即須繳納2.11%的補充保費，不過有部分民眾為避繳補充保費，會將利息或股利「拆單」處理，使單筆金額低於2萬元門檻。為了堵住這項漏洞並提升公平性，衛福部規劃導入「年度結算制」，並同步調整其他相關條件。

石崇良表示，修法預計會在2027年正式上路。圖／攝影李智為

對此，衛福部長石崇良11月4日受訪時表示，政府承諾不調整健保費率，因此這次改革旨在開源與健保永續，衛福部將在明年推動《健保法》修法，由於改革措施都屬於制度性變動，需跨部會協調並經行政院、立法院審議，若進度順利，預計會在2027年正式上路。本次修法主要方向包括以下3項：

單次扣繳免徵上限提高

現行規定單筆給付超過1000萬元者免扣補充保費，未來將調高至5000萬元，預計影響約1000人，可年增約6億元保費收入。

獎金課徵門檻調整

現行以「投保薪資4倍」為起徵點，未來統一改以「最低投保等級」為基準，以明年基本工資2萬9500元計算為例，4倍就是11萬8000元，獎金超過此金額者即須繳納補充保費。以月薪10萬元者為例，目前須領到40萬元獎金才需繳費，修法後若以最低薪資為基準，獎金約11.4萬元即達起徵點，預估影響約200萬人，年增保費70至80億元。

利息、股利、租金改採年度結算制

現行制度為「單筆計算」，未來將改為「1年累計計算」，只要1年內利息、股利、租金收入合計超過2萬元，即須繳2.11%補充保費，預估影響約480萬人，可增加基金收入100至200億元。

學界、醫界、民間怎麼看？

曾任健保會委員的台北商業大學教授韓幸紋曾試算，若將補充保費上限調至5000萬元、費率維持2.11%，預計可增加約90億元收入，若導入結算制，總體更可增至200億元。韓幸紋認為，1年導入結算制在公平性上是正向改革，卻也代表健保署需要額外核算多項收入來源，行政成本勢必上升：「但考量整體成本效益，若財務效果足夠明顯，這件事就值得做。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時指出，導入年度結算制確實可有效防止漏洞，認為改革是為了提升健保基金韌性與公平性，也符合「健康者助病弱者、有錢者助經濟弱勢」的健保初衷。另外，洪子仁建議，補充保費未來可研議採「差別費率」制度，例如針對資本利得較高者提高費率、針對兼職族群則可調整門檻等，認為許多民眾都是為了維生才多重兼職，應適度調整門檻，避免增加負擔。

不少網友認為，這次修法恐影響不少小資投資族。圖／鏡週刊提供

消息公布後，引發投資族與房市族群廣泛討論，部分民眾擔心年度結算制導入後，「配息ETF、租金收入、高額獎金」等族群將首當其衝。就有網友在PTT上PO文怒批：「2萬就要繳稅真的太誇張」，並指出台股平均殖利率4%，意味持有50萬元股票就可能被課徵補充保費：「大戶有其他辦法能躲稅，這個下去受傷最多的就是小資族，第2就是還在750萬免稅額以下的中產階級。」

這名網友指出，股票發股息不一定會填息：「沒填息又被抽稅是誰要玩股票，我還寧願你漲健保費！」另外還有大學講師認為，新制無疑是針對部分族群開刀，他以自己同時兼課與投資股票為例表示，兼職就是為了幫補家用，然而這次補充保費調整並未考量「家戶總所得」，可能會導致有些上有老、下有小的家庭無端還要多繳補充保費，對中產階級與多重收入者並不公平。

理財專員對此分析，未來制度上路後，雖然有望阻止「拆單避稅」，但部分投資人可能會藉由親友「人頭戶」繼續投資，或轉向不配息ETF或海外市場，以避開補充保費。

公民團體「督保盟」發言人滕西華則指出，現行一般保費基準已有不公問題，補充保費更像「違章建築」，應從根本改革保費制度，而且改為年度結算後，金額大、流程繁雜，可能會導致周轉困難與呆帳風險。



