健保補充保費擬變革 行政院：仍在研議不會為難小資族





【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部研擬調整「補充保費」改革措施，在租金、利息、股利等部分從月結改為年度計算，影響480萬人，不少退休族、中產階級反彈。行政院出面澄清，新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。部長石崇良6日中午親上火線，強調整體持續溝通，不希望影響股市，改革仍依原先規畫進行，最快後年上路。



衛福部擬股利、利息改以「年度結算」 推估影響480萬人



現行六項補充保費徵收項目，均採每月結算制度，分別為高額獎金全年超過當月投保金額4倍部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等，每筆金額超過新台幣2萬元，需繳2.11%補充保費。

衛福部長石崇良於日前受訪時表示，著手啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利一年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加100至200億元。然消息一出，引發熱議及批評。



健保補充保費修法爭議 政院強調廣納意見「不為難小資族」



行政院發言人李慧芝6日上午於政院會後記者會時表示，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並且維護繳納公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。



衛福部健保署副署長龐一鳴指出，每年收取健保費用約新台幣8000億元，其中僅有150億元來自股利所得，比率相當低。目前修正補充保費制度，仍處於研議期，將會盡量溝通，送至立法院，所有社會意見均會納入參考。



健保補充保費改革引發反彈 石崇良：寧可早做也不要迫於無奈才做



對於外界反彈，衛福部6日中午召開臨時記者會，石崇良說，只要講跟健保費相關的政策，總會有很多不同聲音，這是可以預期的，但愈早做，改革愈好，寧可早做，也不要到不得已的時候才做，到時候影響更大。



石崇良強調，改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，他相當感謝高股息、 高股利者的貢獻。此外，提早改革主要希望減緩影響最多人的「調漲一般保費費率」，但當然也不可能永遠不調整一般保費，希望未來是在財務結構更公平的情形下再做調整。



健保改革基於互助互惠！補充保費修法傾聽民意 避免拆單規避繳費



石崇良指出，健保財務改革逐步檢討，補充保費部分尚在研議階段，會傾聽大家聲音。這次改革的三大重點均基於互助互惠的健保精神，希望有能力的人可以多幫忙弱勢，多負擔一些保費的部分。



石崇良說，三項改革均力求公平性，例如，股息導入年度結算機制，就是避免有在現行月結制度下，有人拆單，只要一單低於2萬元，一塊錢的補充保費也收不到。



站在健保永續的立場不希望影響股市 健保改革將持續溝通以求公平



在獎金部分，過去起徵點以投保薪資的4倍為基準，月收10萬者獎金超過40萬的部分才會被徵收2.11％，領了50萬才繳2000多元。相較之下，3萬塊月薪的上班族獎金超過12萬，就被收取，這明顯不公平。



網友認為，此次的改革項目將影響股市，對此，石崇良說，將與金管會持續溝通，當然不希望影響股市。這幾年補充保費股利所得約占補充保費的20%，站在健保永續的立場，希望股市很好、股利很好。接下來預告法規，預告需60天，最快明年完成修法，預計後年上路。



