健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平

▲胸腔內科醫師蘇一峰也對健保補充保費改革發表看法。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經營才對！

健保補充保費原先計畫將利息、股利、租金收入改採年結算，若一年累計超過2萬就會收取。但相關資訊因民意反彈，行政院6日表示，院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。



而醫師蘇一峰也在6日晚間發文直指衛福部石部長就有如石頭般的堅硬個性，而這次加收保費之所以會受到這麼大的反彈，是因為民眾覺得增收制度不公平，因為「使用較多醫療、小病跑大醫院、小病跑急診的人」多收費才符合公平正義，呼籲政府應該減少不必要的撒幣，把錢投資在力挺健保永續經營上才對「政府不是沒錢能挺健保永續經營，是太多的錢花的莫名其妙！」。

