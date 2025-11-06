健保補充保費改制惹民怨 金管會也不知情

▲健保補充保費改制引發民怨，課稅標準從「月領2萬」改為「年領2萬」，並納入股利、利息、租金，也讓存股族跳腳，就連金管會今（6）日表示，也是看到這個版本才知道，會先了解對股民影響，再與衛福部溝通。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部明年將修法，健保補充保費擬將租金、利息跟股利所得或收入部分，改採年度計算，如1年累計超過2萬元就會收取2.11%健保補充保費，消息一出，馬上引發民怨。對此，金管會證期局主祕黃仲豪今（6）日被問到此事表示，「我們也是才剛看到這個版本」，會了解是否對股民影響，再與衛福部溝通。

現行二代健保除了一般保費外，對6項特定所得金額達2萬元以上者，收取2.11%補充保費，上限1000萬元，項目包括獎金、兼職所得、執行業務收入、股利、利息、租金。不過，為了開源，福部拋出3大修法方向，其中將調整其中租金、利息跟股利所得或收入部分，修正健保法，將改採年度計算，即1年累計超過2萬元也要收2.11%健保補充保費。

此消息一出，馬上引發民怨，尤其存股族更是大為不滿，甚至揚言「明年不領股利了」、「這已經不是高股息問題了，只要有配息的通殺」、「貼息還要繳稅給政府！以後大家都不參與除權息。」衛福部長石崇良則表示，正在進行檢討，還在研議階段，也會繼續聽取大家的聲音。

由於這次健保補充保費變革影響層面廣，但金管會也表示不知情。金管會證期局主秘黃仲豪今日被問到此事，他說，「我們也是才剛看到他們這個版本」，會做個了解，是否會對股民產生影響，再與衛福部做溝通。

