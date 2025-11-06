健保補充保費改制挨批 QA一次看
[NOWnews今日新聞] 健保補充保費擬將租金、利息跟股利所得或收入部分，改採年度計算，如一年累計超過2萬就會收取。而相關消息一出，引發不少網友反彈。衛福部長石崇良今（6）日親上火線說明。包括上路時間、小資族究竟是否會受影響等。
📍補充保費股利、租金、利息擬年結制 石崇良揭3大改革重點
對於補充保費的收取方式未來將有所改革，引起各界熱議。石崇良今日再次說明，正在進行檢討，但都還是研議階段，也會繼續聽取大家的聲音。他強調，這次預擬方向主要針對補充保費，因為6類補充保費中，包含了「獎金」、「兼職所得」、「執行業務所得」；另外3類則是「股利所得」、「租金」、「利息」。
📍補充保費打開天花板 上限調升至5000萬
石崇良指出，此次預計改革的3個重點，第一，把天花板打開，也就是過去補充保費以1000萬為上限，若股息或收入超過1000萬者，只採1000萬為天花板。但基於健保量能付費、互助精神，有能力者可幫助弱勢，因此改革將上限調升至5000萬，換言之，若利息、收入超過5000萬者，會需要繳到約100萬元。
📍獎金起徵標準一致 改採第一級投保薪資
第二則是獎金扣除起徵。石崇良說明，原先的起徵點，是以4倍投保薪資作為起徵，也就是說，以現行計算方式是，若每月的投保薪資為10萬，獎金單筆要超過40萬以上，才會開始徵收補充保費。而收取計算方式則是，若獎金為50萬，扣掉40萬後，剩下的10萬去計算，約有2000元繳交補充保費。
只是有另外一種族群的投保金額為薪資3萬的級距，4倍就是超過12萬，因此超過12萬必須開始繳交補充保費。石崇良指出，這樣就會不公平，因為都是獎金收入，有些人從12萬起徵、有些人卻從40萬。因此改革會希望調整為一致的水準，都以第一級的投保薪資作為起徵點。
📍導入結算機制 避免拆單規避
第三，導入結算機制。石崇良說，股息、股利所得、利息、租金過去都是單筆徵，但若1千萬的存款，被拆成10張存款單時，就可能出現連1塊錢的補充保費都徵收不到的情形。
未來若導進結算機制，石崇良提到，避免以拆單的方式規避，也可能成為另一種公平性，達到健保公平付費的精神。
不過，相關消息也引發小資族、小額投資的人反彈，而石崇良也說明。
Q：小資族會受影響嗎？賺很多的人、賺比較少的人是不是要分開計算？
A：石崇良說，過去可能因為小筆金額、分開計算，而未被採納，但若因為來改為年結算制度，而被採納需要繳交補充保費的部分，「我們都可以繼續討論。」
對於結算制的起徵點是否可以賺小錢、賺多一點錢的人計算有所區別，石崇良指出，「這個是一個很好的方向」盡量不傷害小資族。他強調，此次會進行補充保費的調整也是考量到年輕族群，若不修法，補充保費增加就須將一般保費費率提高，但受影響的多數是小資族。
石崇良說，希望未來是可讓制度上更公平，不會受到其他技巧影響，但是否有方法可讓小資族仍保有小確幸，可以再研究。
Q：房東未繳稅，可能徵收不到？
A：石崇良說，這部分是申報稅務、涉及稅制公平性的問題，因此會找財政部討論。
Q：許多小額投資是以ETF的方式，會獲得投資的股利，是否有評估影響？
A：石崇良提到，到底對於小資族的影響有多少，會再了解，也盡量減少衝擊，但對於薪資所得者而言，因為他們的每一毛錢就需要算入保費，會在這兩者中尋求公平性。
Q：相關修法什麼時候上路？
A：石崇良提到，這部分有請教過許多財務專家，也一直尋求健保財務改革，同時又不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，也希望股是很好，讓健保挹注更多。
石崇良也說，因為還是需要法規的預告60天，後續須送立法院，因此最快明年完成修法、後年適用。
最後，石崇良補充，健保今年是第30年，當初開辦時並沒有補充保費，而是以薪資所得為主，也因為那時候的經濟成長、人口紅利，讓健保可以穩健的走過前10、20年。
只是，隨著整個社會條件的改變，包括高齡化、少子女化，工作人力已經從2015年開始逐漸下降，未來也會持續減少，因此以過去的方式純粹計算人口勞力所得作為保費來源，會愈來愈辛苦，加重了薪資所得者的壓力。石崇良指出，人口變少，但支出持續成長，很多卻是初入社會的年輕人。
石崇良表示，健保就是一個社會保險，是大家互助互利，希望隨著國家的經濟成長結構改變，調整健保財源的來源。近年的台灣股市相當不錯，他不認為這會影響多大，且尋求健保的財務能永續，讓多的收入可改善醫療環境，包括醫護的薪資、更多的新藥可幫忙癌症、罕病患者。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
股民、房東注意！補充保費租金、股利改年度結算 年計逾2萬要繳
孩子長大結婚還邀坐主桌！台大醫哽咽 曝兒科遇「最暖回饋」
公費流感疫苗剩不到2百萬劑！疾管署估疫情12月下旬恐再升溫
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 6 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 21 小時前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 23 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
溫體豬回來了！農業部揭「恢復供應時間」 但這1事仍全面禁止
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布11/6（四）12:00 恢復活豬運載、11/7（五）00:00恢復拍賣、屠宰、屠體運輸！ 維持禁用廚餘養豬 在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」之前，廚餘養豬仍維持禁用，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。此外，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計11/8（六）起，市場開始供應溫體豬！ 恢復豬隻運輸及屠宰 不代表防疫可以鬆懈 非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲豬農朋友及屠宰、運豬、拍賣從業人車，仍要務必落實生物安全，注意環境清潔及消毒。 人吃了感染「非洲豬瘟」的豬肉會如何？ 非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。根據非洲豬瘟資訊專區指出，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。 人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源? 非洲豬瘟病毒能存活於大範圍酸鹼值中，根據研究，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH 3.9～11.5，超過此範圍常春月刊 ・ 21 小時前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 1 天前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 18 小時前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 3 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 1 天前
久坐害中風、糖尿病！研究曝「日做簡單1事」風險大降 心梗也少10％
你是否天天黏在椅子上呢？小心坐出糖尿病和中風！最新研究指出，每天只要少坐30分鐘，用來做簡單的家務，或是飯後快走，就能大幅降低罹患糖尿病與心血管疾病的風險。此外，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞的新發病例。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 1 天前
Lisa愛用「泰國神物」出事了！鴻泰鼻通驚爆細菌超標下架！批號「000332」快丟
許多人赴泰國旅遊必買的伴手禮、連BLACKPINK成員Lisa也隨身攜帶的鴻泰（Hongthai）草藥「鼻通」，驚傳部分批次遭微生物污染！泰國食品藥品監督管理局（Thai FDA）緊急公告，要求消費者健康2.0 ・ 6 小時前