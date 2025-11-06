健保補充保費改制挨批 QA一次看

▲健保補充保費未來可能會改變制度，但也引發許多人反彈，石崇良親上火線回應。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 健保補充保費擬將租金、利息跟股利所得或收入部分，改採年度計算，如一年累計超過2萬就會收取。而相關消息一出，引發不少網友反彈。衛福部長石崇良今（6）日親上火線說明。包括上路時間、小資族究竟是否會受影響等。

📍補充保費股利、租金、利息擬年結制 石崇良揭3大改革重點

對於補充保費的收取方式未來將有所改革，引起各界熱議。石崇良今日再次說明，正在進行檢討，但都還是研議階段，也會繼續聽取大家的聲音。他強調，這次預擬方向主要針對補充保費，因為6類補充保費中，包含了「獎金」、「兼職所得」、「執行業務所得」；另外3類則是「股利所得」、「租金」、「利息」。

📍補充保費打開天花板 上限調升至5000萬

石崇良指出，此次預計改革的3個重點，第一，把天花板打開，也就是過去補充保費以1000萬為上限，若股息或收入超過1000萬者，只採1000萬為天花板。但基於健保量能付費、互助精神，有能力者可幫助弱勢，因此改革將上限調升至5000萬，換言之，若利息、收入超過5000萬者，會需要繳到約100萬元。

廣告 廣告

📍獎金起徵標準一致 改採第一級投保薪資

第二則是獎金扣除起徵。石崇良說明，原先的起徵點，是以4倍投保薪資作為起徵，也就是說，以現行計算方式是，若每月的投保薪資為10萬，獎金單筆要超過40萬以上，才會開始徵收補充保費。而收取計算方式則是，若獎金為50萬，扣掉40萬後，剩下的10萬去計算，約有2000元繳交補充保費。

只是有另外一種族群的投保金額為薪資3萬的級距，4倍就是超過12萬，因此超過12萬必須開始繳交補充保費。石崇良指出，這樣就會不公平，因為都是獎金收入，有些人從12萬起徵、有些人卻從40萬。因此改革會希望調整為一致的水準，都以第一級的投保薪資作為起徵點。

📍導入結算機制 避免拆單規避

第三，導入結算機制。石崇良說，股息、股利所得、利息、租金過去都是單筆徵，但若1千萬的存款，被拆成10張存款單時，就可能出現連1塊錢的補充保費都徵收不到的情形。

未來若導進結算機制，石崇良提到，避免以拆單的方式規避，也可能成為另一種公平性，達到健保公平付費的精神。

不過，相關消息也引發小資族、小額投資的人反彈，而石崇良也說明。

Q：小資族會受影響嗎？賺很多的人、賺比較少的人是不是要分開計算？

A：石崇良說，過去可能因為小筆金額、分開計算，而未被採納，但若因為來改為年結算制度，而被採納需要繳交補充保費的部分，「我們都可以繼續討論。」

對於結算制的起徵點是否可以賺小錢、賺多一點錢的人計算有所區別，石崇良指出，「這個是一個很好的方向」盡量不傷害小資族。他強調，此次會進行補充保費的調整也是考量到年輕族群，若不修法，補充保費增加就須將一般保費費率提高，但受影響的多數是小資族。

石崇良說，希望未來是可讓制度上更公平，不會受到其他技巧影響，但是否有方法可讓小資族仍保有小確幸，可以再研究。

Q：房東未繳稅，可能徵收不到？

A：石崇良說，這部分是申報稅務、涉及稅制公平性的問題，因此會找財政部討論。

Q：許多小額投資是以ETF的方式，會獲得投資的股利，是否有評估影響？

A：石崇良提到，到底對於小資族的影響有多少，會再了解，也盡量減少衝擊，但對於薪資所得者而言，因為他們的每一毛錢就需要算入保費，會在這兩者中尋求公平性。

Q：相關修法什麼時候上路？

A：石崇良提到，這部分有請教過許多財務專家，也一直尋求健保財務改革，同時又不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，也希望股是很好，讓健保挹注更多。

石崇良也說，因為還是需要法規的預告60天，後續須送立法院，因此最快明年完成修法、後年適用。

最後，石崇良補充，健保今年是第30年，當初開辦時並沒有補充保費，而是以薪資所得為主，也因為那時候的經濟成長、人口紅利，讓健保可以穩健的走過前10、20年。

只是，隨著整個社會條件的改變，包括高齡化、少子女化，工作人力已經從2015年開始逐漸下降，未來也會持續減少，因此以過去的方式純粹計算人口勞力所得作為保費來源，會愈來愈辛苦，加重了薪資所得者的壓力。石崇良指出，人口變少，但支出持續成長，很多卻是初入社會的年輕人。

石崇良表示，健保就是一個社會保險，是大家互助互利，希望隨著國家的經濟成長結構改變，調整健保財源的來源。近年的台灣股市相當不錯，他不認為這會影響多大，且尋求健保的財務能永續，讓多的收入可改善醫療環境，包括醫護的薪資、更多的新藥可幫忙癌症、罕病患者。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

股民、房東注意！補充保費租金、股利改年度結算 年計逾2萬要繳

孩子長大結婚還邀坐主桌！台大醫哽咽 曝兒科遇「最暖回饋」

公費流感疫苗剩不到2百萬劑！疾管署估疫情12月下旬恐再升溫