健保補充保費改制衝擊存股族 行政院「還在廣納意見」：不會為難小資族
記者劉秀敏／台北報導
衛福部研擬健保補充保費改革方案，包括利息所得、股利所得、租金收入等，將從月結改年度計算，累計超過2萬元就須繳補充保費，預估影響高達480萬人，引發存股族哀嚎。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」
衛福部長石崇良近日受訪時表示，《健保法》改革最快於民國116年上路，其中包括三大面向，包括「利息、股利、租金」合計超過2萬元，就要繳2.11%補充保費，從每月就源扣繳調整為「年度結算」；扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元；獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。
李慧芝表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向，衛福部都還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」
衛福部健保署副署長龐一鳴補充，目前一年收的健保費用約8000億元左右，其中從股利所得收到的保費約有150億元。健保是社會保險制度，社會保險制度就是量能付費，越有能力的就幫助比較沒有能力人。關於補充保費的修正，現在進入研議期，研議期過了之後才會是溝通期，之後才會是立法期，目前社會各界反映的相關意見，衛福部都會納入參考。
更多三立新聞網報導
普發一萬／人性大考驗！報復性消費當大爺還是捐給災民當善人？請選擇
人選難產！中選會6委員11月將卸任 行政院：已發函各黨團搜集意見
與陳時中雙強出馬！非洲豬瘟前進應變所「指揮官是她」 驚人資歷曝
外界憂普發現金網站當機？數發部掛保證「自帶1功能」：尖峰小塞也別關
其他人也在看
健保補充保費新制擬116年上路 「利息、股利、租金」年結算2萬就收取
衛福部將修改《健保法》，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。中天新聞網 ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 1 小時前
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 5 小時前
健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 22 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 1 小時前
二代健保補充保費改革惹議 政院：絕不會為難小資族
（中央社記者賴于榛台北6日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。中央社 ・ 1 小時前
健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，保費將從今年每月350美元，增加到明年每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
補充保費改革 專家建議兼職薪資可採差別費率
（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。中央社 ・ 19 小時前
補充保費改革 醫界樂見量能負擔 民團憂創造更多不公平
衛福部拋出補充保費改革的構想，除了改採年度結算，也拉高單筆扣繳上限，引發兩極意見。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天(5日)表示樂見改革方向，盼量能負擔；民間監督健保聯盟發言人滕西華則認為此舉將創造更多不公平，呼籲政府改革一般保費才是正途。 衛福部長石崇良拋出補充保費改革構想，現行補充保費就源扣繳將改為年度結算，以避免民眾「拆單」規避課徵，單筆扣繳上限也將由1千萬元提高至5千萬元，並研議將獎金的起徵點由投保薪資4倍改為最低工資薪資的4倍，此舉引發兩極看法。 台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時肯定相關改革方向，他表示，健保開辦的初衷便是有錢人幫助經濟較弱勢者，提高租金、股利、利息所得等資本利得的徵收上限可增加健保收入，他認為甚至可針對首富族群提出差異化課徵門檻，用以照顧更多需要被照顧的民眾；他也認為補充保費費率應差異化，如降低兼職薪資所得的費率，以顧及身兼數職的年輕人。他說：『(原音)譬如說他的總收入越高的，那當然他的這個徵收的這個附加保費的門檻能夠再把它提高，如果在實務上面是可行的時候，我也支持這樣的做法。』 洪子仁也提醒，補充保費改為年度結算可能在執行上會有困難，衛福部應與相關專家討論中央廣播電台 ・ 20 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 15 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 小時前