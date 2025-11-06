健保補充保費改制衝擊存股族 行政院「還在廣納意見」：不會為難小資族

記者劉秀敏／台北報導

衛福部研擬健保補充保費改革方案，包括利息所得、股利所得、租金收入等，將從月結改年度計算，累計超過2萬元就須繳補充保費，預估影響高達480萬人，引發存股族哀嚎。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」

衛福部長石崇良近日受訪時表示，《健保法》改革最快於民國116年上路，其中包括三大面向，包括「利息、股利、租金」合計超過2萬元，就要繳2.11%補充保費，從每月就源扣繳調整為「年度結算」；扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元；獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。

李慧芝表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向，衛福部都還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」

衛福部健保署副署長龐一鳴補充，目前一年收的健保費用約8000億元左右，其中從股利所得收到的保費約有150億元。健保是社會保險制度，社會保險制度就是量能付費，越有能力的就幫助比較沒有能力人。關於補充保費的修正，現在進入研議期，研議期過了之後才會是溝通期，之後才會是立法期，目前社會各界反映的相關意見，衛福部都會納入參考。

