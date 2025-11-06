健保補充保費改年度結算? 行政院打臉衛福部：還在研議「不會為難小資族」
為增闢財源，衛生福利部明年將修《健保法》，就健保補充保費進行改革，利息、股利、租金等3項目補充保費改採「年度結算制」，預估可為健保增加財務約100億至200億元。對此行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，修法方向衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。
現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及薪資4倍的獎金。未來將針對利息、股利及租金3項，改為「年度結算制」，以防拆單，將每筆收入控制在2萬元以下，預估影響約480萬人，每年可增加健保基金收入100億至200億元，此一調整方向引發討論。
行政院今日召開院會，在院會後記者會中有媒體詢問健保補充保費議題，行政院發言人李慧芝說，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。
出席行政院院會後記者會的衛福部健保署副署長龐一鳴說，目前一年收的健保費約8000億，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨年度不同。健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。
