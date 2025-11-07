健保補充保費改累計制被罵翻急喊卡！石崇良：只是構想

健保補充保費改採總額制，每年「累計」2萬就要收2.1%補充保費，引法民眾反彈，政院昨（6日）晚緊急喊停，對此衛福部長石崇良表示，修法還只是在構想階段，還沒有正式啟動，也就是還沒有正式進入到法制作業的程序，但也不是沒有經過討論，而是還沒有到那個階段。

石崇良表示健保補充保費改為「累計制」，還只是在構想階段，並非既定且形成的政策（攝自中天新聞）

石崇良上午出席活動受訪時表示，這個政策當然在我們內部是討論了許久，當然也跟很多的財經專家都有討論過，但是還是還沒有經過正式的啟動。我們所有的政策出發點都是為了希望能夠讓健保的財務有序，那麼能夠有序的經營穩健的財務，照顧更多的民眾跟弱勢，讓我們這個健保的精神能夠延續下去，當然在這個設計的過程當中，需要更多的討論跟社會的共識。

石崇良表示，這個構想當初是在接受媒體專訪中聊到並且拋出，事實上還沒有正式進入到我們的法制作業的程序，但這並不是他部長個人的構想，也不是沒有跟其他部會討論，只是還沒有到那個階段。為了不要讓民眾誤解，所以才會決定先暫緩，讓民眾瞭解現階段只是在討論的過程，並不是一個既定已經形成的政策，也讓大家放心。

至於未來是否仍會朝向「累計」制去做變革，石崇良表示，還是會朝向健保本來的精神，也就是付費公平，照顧弱勢這樣的精神，不管是保費結構的調整或者是補充保費，如何增加健保財務來源上都是會秉持這樣的精神繼續討論。

面對外界要求部長下台負責的聲浪，石崇良表示，部長何時下台這個是每一個部長好像經常會被問的問題，不過去留從來不在我心。

