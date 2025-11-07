健保補充保費改革喊卡 吳思瑤：勿讓青年感到受剝奪
〔記者李文馨／台北報導〕健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，行政院長卓榮泰昨天指示衛福部暫緩規劃。立委吳思瑤表示，政府應思考如何讓健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感；立委賴瑞隆說，任何重大決策要提出來之前，一定要經過內部的溝通，盼衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策。
衛福部擬修正「全民健康保險法」第31條，提出三大方向，第一，股利、利息、租金改採「年度結算」；第二，單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元；第三，統一獎金起徵點為第一級投保薪資4倍。行政院長卓榮泰昨傍晚指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。
吳思瑤今天上午於立法院受訪表示，民進黨立委在能夠表達意見的管道中，充分表達意見給行政部門，任何的政策研議都應當在事前進行更周延的對話，收攏各界的意見。她說，黨團對於該政策的態度，就如同卓榮泰昨天定調的「重新再研議、擴大對話」，她也期待，政府應要思考的問題是，如何讓國家對於健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感。
民進黨立委賴瑞隆說，在任何重大的決策要提出來之前，一定要經過內部的溝通，連金管會不知情的狀況下就貿然提出，特別是收到的金額不多、但影響層面又相當大的時候，會影響政府施政觀感。對於卓揆臨時喊卡，他認為，未來每位部會首長都必須謹慎，每個施政錯誤都會影響到整個執政的信心，這個時間點特別要注意。
賴瑞隆表示，希望未來任何重要的施政要推出之前，一定要經過內部、各部會與立法間的溝通，唯有溝通取得大家認同後推出來的政策，才不會產生緊急剎車的狀況，這才能夠讓人們更感受到執政的穩健跟信心，希望衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策，各部會都必須要有這樣的態度。
