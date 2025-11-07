健保補充保費改革急喊卡 醫師提「對症下藥」2解方

衛福部研議對二代健保制度改革，打算把利息、股利、租金等收入改成「年度結算制」，卻引起極大反彈。（示意圖，本刊資料照）

健保整體支出逐年持續擴大，衛福部研議對二代健保制度改革，打算把利息、股利、租金等收入改成「年度結算制」，預估將有480萬人得多繳補充保費，此消息一出引發民眾反彈，目前已緊急喊卡。醫師姜冠宇今（7）日po文，提到補充保費 不是萬靈丹，「使用者付費」要瞄準健康風險才公平，而他也提出「對症下藥」2解方。

姜冠宇今於臉書粉專po文，提到健保支出年年創高，改革不停，但把利息、股利、租金、獎金等資本性收入改成年合併課補充保費，不僅和醫療風險關聯弱，也容易影響到小額儲蓄與小資族，可能引發租屋市場轉嫁。

姜冠宇強調，社會保險的精神是風險共擔、能力負擔。很多國家把資本所得放在整體稅制處理，而不是把健保當作單一加碼工具。健保要救財務，必須對症下藥。

姜冠宇列出2大解方，首先是健康稅，像是含糖飲、酒類依風險／含糖量分級，讓終端價有感變化，並把稅收專款投入糖尿病、肝病與基層照護，讓「使用者付費」真正對準健康風險；第二是第二層保險，發展第二層保險／自費投保：健保守住基本盤；願意投資健康的人，可自願加保，取得預防與創新照護的更高標準。把醫療視為投資，而非支出。

最後，姜冠宇不忘提到，公平配套的重要性，同時檢討補充保費與級距上限：保護小額、強化高額負擔，避免「對小資有感、對大戶無感」的結構性不公平。

