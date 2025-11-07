健保補充保費改革急煞車 中經院長建議：抓大放小降低政治衝擊

衛福部長石崇良11/6舉行健保補充保費擬修法說明記者會。廖瑞祥攝



衛福部為增加健保財源，近日擬修正《健保法》改革補充性保費，包括租金、利息、股利導入年度結算制等，引起民眾不滿批評，行政院昨晚緊急暫緩。對此，中經院長連賢明建議，這次改革應適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

連賢明昨（11/6）在臉書發文提到，衛福部長石崇良規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出，引發輿論炸鍋，怨聲連連，股民抱怨政府。

連賢明認為，這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革，他提出兩點評論。

第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度：一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗，要真的課徵證所稅可能要再等15-20年。

第二，當初補充性保費設計時，政大健保研究團隊也有參與。考量到行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從兩千五、五千、一萬、兩萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以兩萬做為下限的基礎。部長在這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

最後連賢明強調，石部長願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵。台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。

