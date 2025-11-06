健保補充保費改革惹怒480萬人 前健保局長憂「賺小錢者交大錢」

衛福部將補充保費收取，從單筆改為累計。（圖：資料照）

過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，未來將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。也意味收費門檻實質下降，影響人數將大幅增加。其中，中產階級與小資族首當其衝。對此前健保局長鄭守夏認為，雖然支持政府擴大補充保費來源，但如果制度設計不周，恐導致「人多錢少」的窘境，既難解健保財務壓力，又增加龐大行政成本。

補充保費從「隨單徵收」將改為「年度統算」，要透過行政機關整合資料與民眾申報，勢必增加管理負擔。根據《聯合報》報導，鄭守夏表示，收費機制應縝密估算，避免「賺小錢者交大錢」，能從「剛好過2萬元門檻」而被收費者收到的費用有限，卻需要花費龐大行政成本，未必划算，應思考調整收費門檻，並試算被收費對象分布，避免增加補充保費收取，「影響很多人，但只收到一點錢」，同時應舉辦至少一、二輪座談會，取得勞工團體等利害關係人共識。

鄭守夏指出，儘管我國薪資成長有限，但一旦經濟好轉國內生產毛額（GDP）成長快，代表多數財富來自薪資以外的資本利得，因此收取這些財富支應健保，為正確方向。據悉衛福部說明新制最快民國116年上路，可為健保增加100至200億元收入，預估約有480萬人受到影響。