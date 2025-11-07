健保補充保費改革惹議 朝野立委也不挺

衛福部研議健保補充保費改革，利息、股利所得及租金改採「年度結算制」，方案曝光後引發輿論反彈，行政院長卓榮泰已指示暫緩具爭議性規劃。朝野立委今天(7日)受訪時也都強調補充保費改革需審慎研議、加強溝通，避免倉促上路衝擊民生與市場信心。

衛福部近日研議修正《全民健康保險法》，希望能於明年完成修法，讓補充保費改採「年度結算」制度，若租金、利息及股利1年累計逾新台幣2萬元，將收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，將可挹注健保基金新台幣100至200億元。

不過，由於這項規劃恐衝擊小資族與股民，消息一出即引發社會議論。金管會坦言事前不知情，且希望與衛福部進一步溝通協調；行政院發言人李慧芝6日晚間也轉述行政院長卓榮泰指示，要求衛福部暫緩具爭議的規劃，須廣納各界意見並加強社會溝通，尋求更周延、具共識的改革方向。

對於補充保費的改革，民進黨立委吳思瑤表示，相關政策涉及民生，應在事前進行更周延的對話，廣泛蒐集各界意見；政策研議也應更嚴謹、讓行政部門有充分時間凝聚共識，避免倉促拍板。

民進黨立委賴瑞隆也呼籲政府內部應協調共識、審慎推動。他說：『(原音)在任何一個重大的決策要提出來之前，一定要經過內部的一個溝通，那連金管會都不知情的狀況下貿然提出，特別是收到的金額不多，但影響層面又相當大的時候，這就會影響到政府的施政觀感，最後在卓揆臨時喊停。我們認為未來每一位部會首長都必須謹慎，每一個施政都會影響到整個執政的信心。』

國民黨立委洪孟楷也批評該方案尚未成熟即倉促公布，且未提出完整配套、未與金管會協調，造成社會反彈與市場不安，他質疑政府是在測試風向，才使得決策搖擺。他說：『(原音)我只有一個想法，把你的完整配套講清楚、擬訂好，一次送出來，要討論大家可以公開討論、理性討論，可以針對問題好好討論，但絕對不是這種切香腸式、擠牙膏式，一點一點出來看風向，來左右搖擺，這絕對不是一個負責任政府應該做的事。』

國民黨立委李彥秀也強調，健保基金財務問題沉痾已久，但每當檢討財務時，補充保費就會被拿出來放話修理。她表示，在政策尚未成熟的狀況下便貿然放話試探風向，引發民心不安及股市動盪，這非常不可取。(編輯：沈鎮江)