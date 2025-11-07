健保補充保費改革惹議 蘇一峰批方向錯誤「3類人多收費才公平」

衛福部長石崇良。（圖／報系資料照）

衛福部近期研擬健保補充保費三項改革方案，預計針對利息、股利與租金三類收入改採「年度結算制」，取代現行單筆計算，估計將影響約480萬人，每年為健保財務挹注100億至200億元。然而，政策消息曝光後，引發小資族與存股族不滿，質疑制度設計未能兼顧公平性。對此，醫師蘇一峰則點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。

行政院發言人李慧芝6日表示，行政院長卓榮泰已責成衛福部暫緩具爭議的規劃，並廣泛聽取各界意見、強化溝通，期盼提出更具共識與永續性的健保改革方案。

面對外界質疑，胸腔科醫師蘇一峰6日晚間也在社群平台發文表示，此次補充保費加收會引起民怨，根本原因在於「民眾感受到不公平」。他認為，應針對「使用醫療資源較多者」設計差別費率，「醫療用的多，小病跑大醫院，小病跑急診的人，這些人多收費才符合公平正義。」

蘇一峰強調，為了健保永續經營要改革是對的，不過方法方向不太對，「必須增加收入沒錯！使用者付費才對！還要減少資源浪費！一樣使用者付費！」他也酸衛福部長石崇良是「會做事的石材」。

最後，蘇一峰建議衛福部關注「波波醫療」與醫師學歷真偽問題，「把您的石頭魄力發揮在波波醫療這一塊！波波這部分衛福部不處理，將來會翻車！」

