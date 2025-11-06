健保補充保費改革惹議 行政院滅火暫緩規畫

健保補充保費改革引發民怨，今(6)天晚上政策急轉彎！衛福部原擬修法調整《全民健康保險法》，將「利息、股利、租金」3項補充保費，從現行的每月結算，改為「年度累計」方式，一年累積超過2萬元即須繳納2.11％的保費，估計將影響約480萬人。消息一出掀起小資族與退休族群反彈，批評「變相加稅」。行政院於晚間緊急滅火，閣揆卓榮泰指示衛福部「暫緩規畫」。

根據現行制度，補充保費共分6類來源，包括高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息、股利與租金。目前僅針對「單筆」金額超過新台幣2萬元者，按2.11％比例扣繳保費。由於門檻固定，許多民眾會刻意將收入「拆單」，讓每筆控制在2萬元以下以免被扣繳。衛福部此次研議改為「以年度總額結算」，避免拆單規避，使課徵基礎回歸實際所得。

除結算方式改變外，衛福部並計畫調整2項配套。首先，補充保費單筆扣繳上限，從現行1,000萬元提高至5,000萬元，主要針對高所得族群，估計影響約1,000人。其次，高額獎金起徵門檻從「月薪4倍」改為「每月最低工資的4倍」，以目前最低工資2萬9,500元計算，月薪4萬元者，獎金超過11萬8,000元即須繳交補充保費。整體改革可望為健保挹注約100億至200億元財源。

影響最大的莫過於廣大的股民，以一般投資人為例，現行每月領取1萬9,900元股利、未超過2萬元門檻者可免繳保費，改為年結後，全年累計約23萬9,000元，將被課徵約5,000元補充保費。而以定存或房租為主要收入的族群，也將因「總額結算」而新增繳費義務。外界質疑，新制雖標榜「公平負擔」，實際上卻讓依靠資產收益維生的中產與退休族群成為主要受影響對象。

面對爭議擴大，衛福部長石崇良今天強調，政策仍在研議階段，會廣納社會意見再定案。相關構想「沒有正式與金管會討論過，但有請教財務專家」，改革方向是為健保財務尋求永續之道，避免僅由受薪階級負擔。未來將再檢討開徵門檻，尋求「讓小資族保有小確幸」的做法。至於租金部分涉及報稅問題，將與財政部討論如何補強稽核機制。

石崇良指出，目前健保收入中，約75%來自薪資保費，補充保費占比僅9%，其中股利所得約占補充保費2成。隨著人口高齡化與工作人口減少，健保財源面臨壓力，若不調整結構，未來勢必衝擊醫療資源分配。修法有60天預告期，完成社會溝通後再送立法院審議，預計最快2027年上路。

然而，在各界質疑聲不斷下，行政院今晚緊急出面滅火。行政院發言人李慧芝表示，政府推動健保改革的目標，是確保財務穩健與制度公平，考量社會意見高度分歧，院長卓榮泰已指示衛福部「暫緩具爭議的規畫」，並要求加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方案。政策方向仍會持續研擬，但會在「充分討論與社會共識」的基礎上再推行，確保健保制度永續發展與社會信任。

