健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
補充保費改革爭議延燒，行政院政務委員陳時中今（8日）出席「2025台灣社區整合照顧研討會」表示，健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。衛福部的方向概念沒錯，只是2萬塊太多，必然要拉到相當程度才合理。對於被批評「政策7小時轉彎」，他說，我們十幾年都在討論，並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要思考。
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。然而，政院在6日晚間緊急踩剎車，宣布暫緩。
對於補充保費改革方向，陳時中表示，有資本利得的人覺得不滿意，但是還有薪水的人呢？健保是相互的。補充保費是補充性質的保費，對於特別多資本利得的人，也要參與保費的分擔，概念沒有錯，但是2萬塊太多，小資族會感到負擔，必然要拉到相當的程度才合理。
陳時中說，基本上健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。如果太低，會讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神起一點衝突。拉高，讓資本多的人參與健保費是應該的。至於額度，則要靠學者專家一起討論。
對於被批評「政策7小時轉彎」，陳時中表示，他（石崇良）不是政策的宣布，為什麼訂2萬，這是因為以前就是2萬塊起徵，所以才說2萬塊。補充保費、保費公平性、總所得制、總所得結算等，十幾年來健保都在討論。記者問部長，部長也很有誠意地提出，就有這樣的議題，並沒有所謂的轉彎，但額度必然要思考。
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了
其他人也在看
扯陸配翻車！王義川轟漲健保費先解決「依親」醫藥記者打臉了
衛福部研擬健保補充保費三大改革，部長石崇良6日親上火線說明，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息引發外界討論。綠委王義川則批評，健保費調漲前，要先解決沒繳過健保費的大陸人來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。中時新聞網 ・ 10 小時前
補充保費爭議衛福部才轉彎 陳時中突喊：2萬元門檻太低
行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中天新聞網 ・ 5 小時前
補充保費新制急轉彎！石崇良認「沒問金管會」 侯漢廷批「土匪」：鼓勵理財還懲罰儲蓄？
[Newtalk新聞] 衛福部擬調整《健保法》，未來修法通過後，民眾的利息、股利所得及租金收入，將從現行每月結算改為年度總結，凡事一年累計逾 2萬元就要收取 2.11%保費，預估 480萬人受影響。然而，在廣大民怨下，行政院、衛福部昨（6日）晚緊急喊卡。 這項能為健保挹注約新台幣 100～200億元的方案，引發存股族群強烈反彈。衛福部長石崇良昨日親上火線說明，目前只針對利息、股利、及租金等來課徵；獎金的課徵門檻也下修至「最低投保等級基本工資之 4倍以上」（約 11.8萬元）；另外，單筆扣繳上限也將自 1,000萬調增至 5,000萬元。 石崇良坦言，在研擬方案時沒有問過金管會，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告 60天後再送進立法院，盼能在後年上路。 對於該 3項改革能為健保挹注多少財源，石崇良表示，明年健保總額支出的部分是 9,883億，而保費收入是近 9,000億，當缺口慢慢出現，就必須去調整健保的財務結構，不能只依賴一般保費收入，因此才評估調整補充保費的結構。石崇良認為，這幾年補充保費收入僅占 9%，主要還是靠薪資上班族繳的收入（75%），其中，由股利所得來補充保費佔 20%新頭殼 ・ 1 天前
二代健保補充保費擬加碼剝皮 行政院審慎溝通
(記者陳金寶台北報導)衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段。二代...自立晚報 ・ 1 天前
健保補充保費改革惹議 朝野立委也不挺
衛福部研議健保補充保費改革，利息、股利所得及租金改採「年度結算制」，方案曝光後引發輿論反彈，行政院長卓榮泰已指示暫緩具爭議性規劃。朝野立委今天(7日)受訪時也都強調補充保費改革需審慎研議、加強溝通，避免倉促上路衝擊民生與市場信心。 衛福部近日研議修正《全民健康保險法》，希望能於明年完成修法，讓補充保費改採「年度結算」制度，若租金、利息及股利1年累計逾新台幣2萬元，將收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，將可挹注健保基金新台幣100至200億元。 不過，由於這項規劃恐衝擊小資族與股民，消息一出即引發社會議論。金管會坦言事前不知情，且希望與衛福部進一步溝通協調；行政院發言人李慧芝6日晚間也轉述行政院長卓榮泰指示，要求衛福部暫緩具爭議的規劃，須廣納各界意見並加強社會溝通，尋求更周延、具共識的改革方向。 對於補充保費的改革，民進黨立委吳思瑤表示，相關政策涉及民生，應在事前進行更周延的對話，廣泛蒐集各界意見；政策研議也應更嚴謹、讓行政部門有充分時間凝聚共識，避免倉促拍板。 民進黨立委賴瑞隆也呼籲政府內部應協調共識、審慎推動。他說：『(原音)在任何一個重大的決策要提出來之前，一定要經過內中央廣播電台 ・ 1 天前
前名模涉案交保後6天裁押 高院發回更裁
（中央社記者林長順台北8日電）前伊林名模蕭瑋葶涉嫌侵占身障關懷協會款項，士林地方法院今年8月5日裁定300萬元交保，8月11日起訴後又裁定羈押禁見。蕭女提起抗告。台灣高等法院日前撤銷原裁定，發回士院更裁。中央社 ・ 3 小時前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 1 小時前
坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神
為了替健保增加財源，衛福部擬調整補充保費，引發各界反彈，行政院指示暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（11/8）受訪強調，政策「沒有所謂的轉彎」，不過調整額度必須思考，2萬元門檻真的太低，恐怕跟健保基本精神衝突，也會衝擊小資族，起徵額度需要再討論。太報 ・ 9 小時前
石崇良補充保費惹怒存股族 沈富雄：若做不下去就辭職 我來養
衛福部長石崇良拋出健保補充保費新制構想，要拿股利，利息，租金所得開刀，主管機關之一的金管會卻說不知道，引發爭議，才宣布7個小時就喊卡。石崇良澄清，政策只是在討論階段，還沒有正式啟動。前立委員沈富雄表示，石崇良如果做不下去，乾脆辭職，他來養，來他家吃飯。他甚至認為，今天用補充保費來補，並不是辦法。中時新聞網 ・ 23 小時前
川普派兵波特蘭「維穩」？美法官裁定非法 頒布永久禁令
美國總統川普以「維穩」為由，不顧反彈聲浪，強勢向各州派出數百名國民兵進駐，但在俄勒岡州的波特蘭一直踢到鐵板！英國廣播公司（BBC）8日報導，美國法官禁止川普在波特蘭部署國民兵。先前法院以暫時禁令組止川普越雷池一步，這次更是首度頒布永久禁令。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 2 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
健保補充保費議題 陳時中：應思考2萬門檻太低
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中央社 ・ 8 小時前
中職》二軍宿舍風波 樂天桃猿領隊感謝蔡其昌幫忙出聲
中職會長蔡其昌今天拜會樂天桃猿球團，針對日前二軍宿舍風波代表球迷表達意見，樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，感謝蔡其昌會長挺身幫忙球隊出聲，球隊會積極向總公司進行檢討，就可以改善的部分做出好的改善計畫。牧野指出，就任領隊後有極力向總公司申請，提出他的想法與需求，這次的宿舍問題造成球迷擔心、選手不便，身為領隊自由時報 ・ 3 小時前
陸首例冷凍人！癡情男不捨妻癌逝「冷凍遺體」盼復活 8年後同居新女友
綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩...CTWANT ・ 5 小時前
健保總額明年破兆元大關 賴清德：3大方向拚醫療永續
健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃，但醫界隨後紛紛表態支持改革。總統賴清德今（8日）日出席「2025台灣醫學週 台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」致詞時，也特別強調健保財務的重要性。賴清德表示，健保總額已連兩年創新高，明年將突破兆元，而提高健保總額有三個目的，要提升醫療品質、幫醫護加薪自由時報 ・ 11 小時前
健保補充保費改革爭議 陳時中：應思考2萬元門檻太低
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制引發外界爭議，已暫緩規畫。行政院政務委員陳時中今天表示，衛福部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
鐵娘子披星戴月！高市拚備詢 凌晨3點就跟幕僚開會
日本首相高市早苗的「鐵人作息」在網路上備受討論。她為了準備上任後首次在眾議院預算委員會的質詢，在凌晨3點就進官邸準備資料、跟幕僚開會，也對被迫要一起早起的秘書、隨扈都跟著辛苦感到很抱歉。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
不靠台積電？馬斯克爆可能蓋大型晶圓廠 考慮和「它」合作
特斯拉執行長馬斯克6日在股東大會上表示，隨著自動駕駛和機器人應用快速擴張，特斯拉可能需要興建一座月產能高達100萬片晶圓的大型晶圓廠，以滿足未來龐大的運算需求。馬斯克並透露，公司有可能和英特爾合作。受中廣新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 11 小時前