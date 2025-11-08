健保補充保費改革惹議！陳時中為石崇良緩頰：年度總所得非新構想
[Newtalk新聞] 行政院日前喊停補充保費調整，引發外界揣測是否政策急轉彎。行政院政委陳時中今（8）天回應，採「年度總所得結算」並非新構想，而是早期就曾被提出的方向，只是「2萬元起徵」的門檻過低，導致小資族也得額外負擔。他呼籲，未來調整不應沿用舊標準，應提高起徵額度，並交由社會及專家學者評估合理界線。
陳時中今日出席研討會受訪時補充，「總所得基礎」並非新設計，而是先前研議補充保費制度时就有的方向，希望由「資本利得較高者」一同負擔，反映「多賺多付」的原則。
他解釋，「補充保費」本意是彌補醫療財務落差，讓非薪資所得高的人一同分擔，而非讓中低收入者被迫繳更多。他認為，當前起徵金額設定錯置，使制度破了「量能付費」的精神，建議若改為年度合併計算，須重新調整數字才符合理性，並透過公眾討論後再行確定。
外界質疑政策「轉彎」並非事實，陳時中澄清，衛福部長石崇良只是受訪時說明方向，並非正式定案，所引用的「2萬元」也只是因為過去就是2萬元。他強調，制度若改採「年度合併」應重新定義起徵條件，且必須維持「高收入者多負擔」的精神，否則改革失去意義。
