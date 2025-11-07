健保補充保費改革挨轟 石崇良：尚未啟動法制作業

衛福部長石崇良說：「媒體專訪的過程才披露出來，事實上還沒有正式進入到我們法制作業的程序，如果是法制作業的程序，一定會有跨部會的討論，也一定會有對外的公聽會，不會是只有部長的個人發言而已，所以我想這個只是一個想法，那正式的法制作業程序並未啟動。」

石崇良強調，所有政策的出發點都是為了健全健保財務，因為健保不能倒，這樣才能照顧更多民眾跟弱勢，讓健保精神、互助互利、量能負擔這件事情能夠延續下去。

至於媒體詢問是否擔心官位不保？他強調，去留從不在他心中，只想把事情做好，讓醫療體系跟健保能持續穩健的發展。