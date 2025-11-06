健保補充保費改革掀爭議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

針對健保補充保費調整計畫，衛福部長石崇良今日中午召開記者會進行說明。根據規劃，補充保費將最快於2027年進行調整，包括股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬，以及高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。

健保補充保費改革引發民怨，衛福部長石崇良6日臨時召開記者會說明。（圖／中央社）

石崇良在記者會上強調，目前政策仍處於研議和溝通階段，會多聽取各界意見。他也鬆口表示，針對開徵金額門檻未來將再討論，希望能讓小資族保有「小確幸」，「會來研究看看」。

對於媒體詢問此次改革對健保財務的挹注效果，石崇良指出，明年健保總額支出將達9883億元，而健保保費收入近9000億元，缺口將逐漸擴大。若僅依賴一般保費收入，可能很快就會突破費率上限，因此必須調整健保的財務結構。

石崇良進一步說明，目前健保收入75%來自薪資上班族繳納的保費，補充保費僅占9%，其中股利所得佔了20%。面對高齡化及少子化趨勢，健保制度勢必要進行改革，但他也強調不希望改革措施對股市造成影響。

關於與金管會的溝通，石崇良表示先前已與財務相關專家討論過，未來會持續與各界溝通。他說明接下來還需進行為期60天的法規預告，之後再送進立法院審議，預計最快也要明年才能完成修法程序，新制將於後年上路。