健保補充保費改革暫緩！石崇良不畏去留 只為健保永續
【NOW健康 編輯部／整理報導】為求健保永續，衛福部擬改革健保補充保費，但才短短幾天，卻因外界反彈聲浪過大，而胎死腹中。部長石崇良上任後面臨最大官位保衛戰，對此，他說，「去留從來不在我心中，我只想把事情做好。」
健保改革目標為「永續經營」 強調政策尚屬「想法」階段
石崇良日前出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時表示，所有健保政策的推動，唯一出發點為了讓全民健保能夠「永續經營」，強調現階段的相關討論僅屬「想法」階段，並非已形成既定政策，呼籲社會各界理性討論。
石崇良指出，健保肩負著「量能負擔」的社會互助責任，改革目標是為了確保健保財務能夠永續穩健，持續地照顧更多民眾與弱勢，避免因財源枯竭而影響全民的醫療保障。
「健保財務確有改革必要性，改革不會停。」石崇良強調，健保30年改革從沒停過，才能延續至今，要再往下走也須繼續討論。任何制度調整過程中，均需討論，取得社會共識，將持續蒐集意見，凝聚更多共識，繼續努力讓健保穩健永續發展。
健保補充保費變革急轉彎！暫停有爭議規劃 尋求周延共識
石崇良表示，行政院與衛福部充分掌握媒體與民眾反應，對民眾的誤解，也持續交換意見、對外說明。為了不讓誤解以訛傳訛擴大，決定先讓民眾清楚了解現階段只是討論過程，非既定政策，讓大家放心。這次健保補充保費調整方案仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法，才會推動。
石崇良提到，該項政策內部已討論許久，目前仍只是想法，未進入法制作業程序，是他接受媒體專訪時偶然提想法，如果是法制作業程序，一定會跨部會討論與對外公聽會，「不會是只有部長的個人發言。」
石崇良不擔心去留 改革秉持「量能付費」精神求健保永續
石崇良說明，希望健保財務永續經營、照顧更多民眾與弱勢，延續健保「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」精神。未來不論調整保費結構、補充保費或甚至在擴大費基、增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。
被問到「是否擔心部長職位不保？」，石崇良說：「從來沒有想過。」，每個部長都會被問「何時下台」，但去留從不在他心中，只想把事做好，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。
# 首圖來源／NOW健康資料照片
更多NOW健康報導
▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵
▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌
其他人也在看
王婉諭轟健保補充保費：柿子挑軟的吃！大戶設上限郭台銘少繳200倍
【記者林欣恬／綜合報導】衛福部研擬健保補充保費三大改革，利息股利年收逾2萬要課健保補充保費，此舉引發民怨沸騰，卓榮泰院長也已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。時代力量黨主席王婉諭痛陳政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，在不設上限前，要繳2.11億的補充保費；但在設5,000萬上限後，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 17 小時前
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 19 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
薪水低到免繳所得稅 一年被收好幾千元健保 他轟超吸血
衛福部長石崇良近日宣布將針對補充保費進行修法，未來利息、股利、租金全年超過2萬就需繳交，引爆輿論爭議後緊急暫緩；一名網友表示，這項政策最讓人無法理解的地方就在於，獎金、租金、股利為何跟二代健保有關，更指出明明一堆人收入低到不用繳所得稅，結果一年被二代健保收了好幾千元，怒轟根本是吸血政策。中時新聞網 ・ 1 小時前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
地瓜葉媲美藍莓！醫師外食選這4樣小菜：便宜好吃、瘦得快又抗老
你以為減重只能吃水煮雞胸加白花椰菜？其實，在平價麵店挑對小菜，不只可以幫助瘦身，還能兼顧抗老與健康！以下減重醫師公開自己在麵店選的小菜，不僅抗氧化、控糖，還愈吃愈瘦！ 醫師麵店點菜全公開！地瓜葉健康2.0 ・ 5 小時前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 5 小時前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
90％女性肺癌沒抽菸！醫揭「這三大」隱形兇手躲不了 下場慘！
長久以來，肺癌被視為吸菸者的疾病。然而，近十年來台灣的流行病學統計卻顯示出令人震驚的轉變--女性肺癌患者中有九成從未抽菸。這群非吸菸女性患者多數是生活作息正常、飲食清淡、甚至重視健康檢查的族群，卻在例行健檢或身體不適時發現罹患肺癌TVBS新聞網 ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 19 小時前
健保改革遭反彈！籲「用這辦法」治浪費 醫喊「漲保費」
健保改革引發爭議！醫界普遍支持改革方向，但對於改革方式存在不同意見。有醫師主張推動健康稅或第二層健保，也有人建議對高頻率使用醫療資源者採用較高費率。醫院則提醒健保屬社會保險，實施使用者付費有其困難，特別是面對癌症或罕見疾病患者動輒數百萬、數千萬甚至近5000萬的高額醫療費用。中經院院長感嘆，大家都強調健保不能倒，但一談到漲保費就紛紛表示反對，顯示健保財務改革的困境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
重度使用3C惡果來了！白內障提早10年 40歲患者逐年暴增
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣白內障正在提早發生！現行健保給付規定，55歲以下進行白內障手術需事前申請，而最新健保資料庫數據就顯示，申請人數每年以30%的速度增加。澄清眼科總院長吳孟憲指出，門診發現40多歲的白內障患者有逐年增加趨勢，需手術治療患者相較十年前增加約4到5倍，最大禍首就是3C族群長時間盯著螢幕導致近視度數加深，高度近視造成白內障...匯流新聞網 ・ 1 天前
最近感冒人變多？喉嚨癢、咳不停、酸倦…醫曝「真正禍首」：6招防病毒入侵，做1事就「贏一半」
入秋氣溫明顯轉涼，許多人喉嚨癢、咳不停、整個人酸痛倦怠。劉博仁醫師在門診觀察指出，這些症狀正是呼吸道病毒活躍的徵兆。劉博仁提醒，秋冬是流感、COVID-19、腸病毒蠢蠢欲動的季節，特別是在人多密閉的空間，病毒傳播力最強。他提出6個保護自己的簡單方法，也呼籲符合資格的人可以考慮接種流感疫苗，給身體多一層保護。幸福熟齡 ・ 1 天前
居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離
美國長壽醫師凱迪近日在社群平台TikTok發布警示影片，指出多數人在家中與「沉默殺手」朝夕相處卻渾然不覺。從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質及長期保健角度來看，香氛蠟燭、空氣清新劑、微波袋裝爆米花、夜燈等4種常見居家物品應立即遠離，以免危害健康。中天新聞網 ・ 4 小時前