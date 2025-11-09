健保補充保費改革暫緩！石崇良不畏去留 只為健保永續





【NOW健康 編輯部／整理報導】為求健保永續，衛福部擬改革健保補充保費，但才短短幾天，卻因外界反彈聲浪過大，而胎死腹中。部長石崇良上任後面臨最大官位保衛戰，對此，他說，「去留從來不在我心中，我只想把事情做好。」



健保改革目標為「永續經營」 強調政策尚屬「想法」階段



石崇良日前出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時表示，所有健保政策的推動，唯一出發點為了讓全民健保能夠「永續經營」，強調現階段的相關討論僅屬「想法」階段，並非已形成既定政策，呼籲社會各界理性討論。

石崇良指出，健保肩負著「量能負擔」的社會互助責任，改革目標是為了確保健保財務能夠永續穩健，持續地照顧更多民眾與弱勢，避免因財源枯竭而影響全民的醫療保障。



「健保財務確有改革必要性，改革不會停。」石崇良強調，健保30年改革從沒停過，才能延續至今，要再往下走也須繼續討論。任何制度調整過程中，均需討論，取得社會共識，將持續蒐集意見，凝聚更多共識，繼續努力讓健保穩健永續發展。



健保補充保費變革急轉彎！暫停有爭議規劃 尋求周延共識



石崇良表示，行政院與衛福部充分掌握媒體與民眾反應，對民眾的誤解，也持續交換意見、對外說明。為了不讓誤解以訛傳訛擴大，決定先讓民眾清楚了解現階段只是討論過程，非既定政策，讓大家放心。這次健保補充保費調整方案仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法，才會推動。



石崇良提到，該項政策內部已討論許久，目前仍只是想法，未進入法制作業程序，是他接受媒體專訪時偶然提想法，如果是法制作業程序，一定會跨部會討論與對外公聽會，「不會是只有部長的個人發言。」



石崇良不擔心去留 改革秉持「量能付費」精神求健保永續



石崇良說明，希望健保財務永續經營、照顧更多民眾與弱勢，延續健保「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」精神。未來不論調整保費結構、補充保費或甚至在擴大費基、增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。



被問到「是否擔心部長職位不保？」，石崇良說：「從來沒有想過。」，每個部長都會被問「何時下台」，但去留從不在他心中，只想把事做好，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。



