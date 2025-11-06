健保補充保費改革炸了！ 政院：不會為難小資族

衛福部健保署研擬收取2.11%的補充保費，且針對租金、利息和股利改採「年度結算制」，引爆眾怒。政院發言人李慧芝強調衛福部針對修法方向還在廣納意見，政府也不會為難小資族。（圖：行政院提供）

衛福部研擬健保3大改革，將租金、利息和股利改採「年度結算制」，凡是利息或股利收入1年內累計超過2萬，就要收取2.11%的補充保費，估計可增加健保財源100億到200億元。卻點燃大批網友怒火，痛斥定存利率只有1.7%，政府還想收2.11%的補充保費；薪水已經繳納健保、股利還要被扣，質疑這政府難道是土匪？行政院發言人李慧芝今天（6日）在院會後記者會中表示，目前對於修法方向衛福部還在廣納意見階段，政府也絕對不會為難小資族。

現行健保費率為5.17%，除薪資外，還包括6項補充保費來源：高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資、執行業務收入、利息所得、股利所得及租金收入，但目前只僅規定每筆所得金額超過台幣2萬元，就必須繳交2.11%的補充保費，因此國人大多以「拆單」方式加以規避。

但衛福部昨天證實要將補充保費的收取公式加以改良，包括鎖定「租金、利息、股利」三項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計可能影響480萬人，大約能增加健保財源100億到200億元。

對此，李慧芝強調政府一直都非常積極設法維持健保財務的穩健，每年都持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，衛福部還處於廣納意見的階段，但政府也絕對不會為難小資族。

健保署副署長龐一鳴則表示，目前每年收受的健保費大約8000億，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨著年度而有所不同。由於全民健保的性質屬於社會保險制度，也就是「量能付費」：越有能力的人，幫助越沒能力的人。有關補充保費的修正，現在還是研議期，之後才會進入溝通期和立法期，目前社會反應出的相關意見，衛福部都會納入參考。（張柏仲報導）