健保補充保費改革「喊卡」！年度結算制暫緩上路 政院急踩煞車：避免影響小資族

針對衛福部研擬的《全民健康保險法》修法草案，擬將補充保費從現行單筆計算改為「年度累計制」，引發外界對中產與小資族負擔增加的疑慮。對此，行政院今（6日）表示，已指示衛福部暫緩推動具爭議規劃，將先廣納社會意見、加強溝通，以尋求更具共識的改革方案。

行政院發言人李慧芝表示，政府一向重視健保財務的永續與公平，也持續編列預算補貼健保基金，但對於補充保費改革，現階段仍在研議初期，絕不會貿然推動、讓民眾措手不及。她強調，政府不會為難小資族，更不希望健保改革在缺乏共識下倉促上路。

行政院重申，未來所有健保制度變革都將秉持公開透明、理性討論原則推動，真正落實公平負擔、財務健全與民眾信賴三大目標。

根據衛福部規劃，未來利息、股利與租金等收入將以年度總額為基準，只要一年累計超過2萬元，就需繳納2.11%的補充保費，預估將有約480萬人受到影響，健保基金每年可增加100億至200億元收入，最快2027年上路。然而，新制消息一出即引發民間擔憂，認為恐衝擊小資族與投資族群。

健保署副署長龐一鳴指出，補充保費制度設計本意為「量能課繳」，讓有能力者多負擔、減輕勞工與年輕世代壓力。現行每年健保收入約8,000億元，其中來自股利的補充保費約150億元，但數字波動大、財務結構仍須多元支撐。

他也坦言，目前改革仍處「研議期」，接下來將進入「溝通期」，廣泛聽取各界意見後，才會進入正式立法程序，強調「現在不是定案，更不是上路時程」。

