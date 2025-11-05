健保補充保費改革》專家：資本利得應多負擔、兼職勞力工作者應調降

健保永續財務吃緊，衛福部將推動《全民健康保險法》第31條修法，預計將利息、股利、租金等補充保費從「按月」改為「年度結算」，避免民眾拆單規避課稅，影響約480萬人；同時將單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元，針對高資產族群；同時，獎金起徵門檻也將從「個人薪資4倍」改為「基本工資4倍」。預估增加健保收入100至200億元，最快115年底送審、116年上路。

租金、股利、獎金將納入年度結算

衛福部社保司代理司長陳真慧指出，現行補充保費費率為2.11%，共有6項項目：利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得、超過薪資四倍的獎金。此次修法重點在於三大方向，一是「年度結算」，針對股利、利息與租金歸戶計算，避免拆單規避；二是「提高單筆扣繳上限」至5000萬元，主要影響高收入族群，約影響1000人，約可增6億元收入；三是「調整獎金起徵門檻」，未來以最低薪資2萬9500元為基準，4倍約11.8萬元即開徵，預估影響200多萬人，可增加70至80億元財源。

資本利得應多負擔健保

「有股利、租金或獎金收入，通常是社會中相對有優勢的人。」新光醫院副院長洪子仁表示，這波修法「方向正確」，是強化健保財務韌性的必要改革，有能力的人多負擔一點健保費，是幫助較為弱勢者的方式。他強調，補充保費制度正體現了健保的初衷「有錢幫助沒錢的人、健康幫助不健康的人」。」

廣告 廣告

洪子仁指出，這次將單筆扣繳上限從1000萬調升至5000萬元，對一般股民沒有影響，真正被納入的，是極少數高所得族群。他舉例：「像首富郭台銘若一年有80億股利，現行制度下只需繳約20萬補充保費，未來修法後將提高至約100萬，這才是合理反映量能的制度。」

勞力生活的兼職族應「降門檻、降費率」

對於部分民眾擔心兼職收入也被加重徵收，洪子仁直言，兼職族群多為35至45歲的年輕人，為了養家或負擔生活才打兩份工，「他們不是靠錢賺錢，而是靠勞力生存。」建議健保署應區分所得性質，「資本利得該調高，但兼職所得應降低起徵點、調降費率。」

洪子仁表示，未來台灣工作人口下降、少子化加劇，健保收入來源更需多元，補充保費改革是強化財務韌性的起點，但「要兼顧公平與世代平衡」。他強調：「靠股票、利息、租金的人，繳多一點；靠打工、加班維生的年輕人，就不應再被加重負擔。」