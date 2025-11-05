健保補充保費改革》投資人氣炸 不敗教主陳重銘建議投資人買配息少、高成長股
衛福部長石崇良為拯救健保，打算修《健保法》，調整補充保費收取方式，消息一出，投資人全炸鍋，不少存股族抱怨季配、月配ETF就無法分散課稅，知名投資達人不敗教主陳重銘建議，投資人盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司存股，投信公司可以考慮推不配息的ETF。
石崇良4日表示，明年將修《健保法》導入年度結算，最快後年起，民眾利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費，扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，預估健保一年可增加100~200億元收入。
網友炸鍋 大罵為何老找股民要錢
雖然石崇良想修《健保法》導入年度結算，但仍須經立法院同意，究竟能否上路，仍有待觀察，但投資人已經在網路論壇PTT上大罵，「健保關股民什麼事，會不會太扯」「這樣季配、月配(ETF)就沒分散課稅了，真是趕盡殺絕」「二代健保為什麼老是找股民要錢」「00940優勢沒了」。
知名投資達人不敗教主陳重銘認為，由於補充保費費率2.11%並不高，所以投資人不用刻意操作節稅，建議投資人盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，例如台積電就是配息少、所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，因為台灣沒有證券交易所得稅，賺到價差都免稅。
新制月配ETF恐繳費 投信推不配息
對存股族來說，陳重銘說，目前補充保費採「單筆計算」，假如是領月配息ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費；新制後，就得繳補充保費，若以月領1.99萬元計算，就要繳1.99萬元X12X2.11%總計5000元的補充保費。
陳重銘說，過去補充保費都由股利中扣除，若改採年度結算，就無法提前扣除，變成隔年才要申報跟繳費，他建議，投信公司可推出「不配息」的ETF，「所得稅、補充保費都免了，我肯定支持！」
陳重銘指出，台股一年發放2兆多的現金股利，「股利繳交補充保費，我個人認為是有爭議，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢，還要繳費，有點不合理。但現行制度都把股利當所得，卻又把除息當參考價算法，不把股利當成所得相當矛盾。」
陳重銘解釋，例如股價100元，配息5元，除息日開盤的參考價是100元扣除5元後的95元，除息已把股利從股價中扣除，既然扣除就不應該視為所得，若要視為所得，除息日開盤的參考價應該還是100元才對。
股利大戶開公司 節稅也節保費
至於股利大戶，陳重銘笑說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常大戶會開投資公司節稅，投資公司也不用繳補充保費。但對一般股民來說，若補充保費新制上路，現行上限是1000萬元要交21.1萬元補充保費，新制上路後，2000萬元就要繳42.2萬元，以此類推。
最後陳重銘感嘆，「反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢。」
