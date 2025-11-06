健保補充保費改革》政策轉彎！行政院指示衛福部：暫緩規劃

健保補充保費改革引發社會熱議，衛福部今（6）日中午才舉行記者會，再度說明改革之必要性與公平性。但，晚間又發布聲明表示，相關修法方案目前仍在研議階段，將「暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動」。

衛福部指出，健保自開辦至今30年，初期以薪資所得為主要財源，但隨著高齡化與少子化加劇，勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下降，若只依賴薪資繳納保費，人口變少、支出卻增加，年輕世代的負擔將愈來愈沉重。

健保補充保費改革暫停

行政院發言人李慧芝表示，政府目標始終如一，都是讓健保財務更穩健、更永續，也讓繳納制度更加公平。行政院長卓榮泰已指示衛福部，廣泛聽取社會各界意見，並在充分溝通後，尋求更周全、具共識的改革方案。

衛福部強調，未來將秉持「量能負擔、公平繳納」原則，審慎檢視補充保費制度與健保財務結構，在兼顧公平與可負擔的前提下，推動符合社會期待的健保改革方向。