健保補充保費改革 政院喊卡

衛生福利部長石崇良6日出席「健保補充保費修法」記者會。（鄧博仁攝）

衛福部擬調整現行補充保費制度，但導入結算制，股利超過2萬就起徵，引發強烈反彈，政院6日晚間宣布暫緩。（本報資料照片）

為挽救健保財務，衛福部長石崇良日前接受《中國時報》專訪時透露，將修法導入結算制，利息、股利、租金年總合逾2萬就起徵，避免民眾拆單規避補充保費，消息一出引起大反彈，行政院6日晚間「急踩剎車」，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫」。

稱政府不會為難小資族

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，預估480萬人受影響。行政院發言人李慧芝昨天上午回應，政府積極維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，強調「政府絕對不會為難小資族」；衛福部健保署副署長龐一鳴也說，補充保費制度的修正現在是研議期，接續才會是溝通期、立法期，相關社會意見都會納入參考。

不過，行政院昨晚急轉彎，發新聞稿宣布卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。李慧芝補充說明，為確保健保制度可以長久運作，衛福部研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。學者認應凝聚共識解決

衛福部原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。

台大公衛學院院長鄭守夏表示，「我個人是非常贊成」，因受僱者薪資成長有限，國家GDP成長卻很快，大部分落在資本利得。從薪資收取一般保費，一毛錢都跑不掉，而薪資以外的資本利得則得靠補充保費來收。戰後嬰兒潮累積的財富多、資本利得高，多繳錢幫助年輕人是合理的，只是細節需討論，讓「賺小錢」、「賺多錢」有分別。

陽交大行政副院長周穎政則指出，要解決問題，不是調一般保費，就是調補充保費。衛福部不是漲費率，而在解決「公平性」，主張合理，只是要留意是否影響小資族。各界應凝聚共識解決問題，不是放任健保有「洞」卻不處理。

面對政院晚間喊卡，台灣醫務管理學會理事長洪子仁直言，改革的大方向是對的，此次結算制，若起徵點從2萬改為10萬、20萬，相信反彈力道不會那麼大。若政府遇到事情就「踩剎車」，往後健保收入面有關的改革，恐會更難推動。

醫改會執行長林雅惠表示，衛福部先從資料取得相對容易的項目下手，對小資族、一般股民當然不公。推動改革，應完善個人家戶所得資料、健全費基制度、強化收費公平，3方面同步啟動。

專家指健保費早該調漲

督保盟發言人滕西華認為，補充保費本質就有爭議，要改革健保、增加財源，應改動一般保費、調整現行費基，而非將改革焦點放在補充保費這項「杯水車薪」、收不到多少保費的來源。

但不具名專家分析，過去陳時中擔任衛福部長期間之所以能調高保費，是因剛挺過新冠疫情，有防疫英雄光環。此次執政黨剛經過大罷免失敗，明年又遇上縣市長選舉，遇到反彈就收手，是為了避免爭議擴大。

該專家直言，「健保不開源是不可能的」，若不是這幾年政府每年投入200億進入健保基金，保費早就該調漲。醫療科技不斷進步，今年健保實質成長率已突破8％，給付項目範圍不斷擴大，健保的錢永遠不夠用，這是非常嚴肅的事。

金管會昨天表示，將先了解衛福部所提的版本內容，以及對股民的影響，再與衛福部進一步交流。