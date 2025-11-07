健保補充保費改革》爭議延燒恐遭拔官？石崇良：去留不在我心

健保補充保費改革引發各界反彈，昨（6）日中午衛福部長石崇良緊急舉行記者會再度說明改革必要，但晚間政策急轉彎，行政院下令暫停改革。

石崇良：去留不在心中

石崇良今（7）日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」會前受訪時表示，政策討論「事發有點突然」，目前僅在研議階段，尚未進入法制作業。至於外界關注是否因爭議影響去留，石崇良回應，「去留從不在我心中，我只想把事情做好。」

石崇良指出，補充保費的調整構想在部內討論已久，也曾與財經專家交換意見，但尚未進入正式程序。「這次事件有點偶然，是媒體專訪過程中提到的想法，實際上並沒有正式啟動。」若進入修法階段，將依程序舉行跨部會會議與公聽會。

廣告 廣告

石崇良表示，所有政策出發點都是希望健保能永續經營，讓制度更穩健、照顧更多弱勢。他說，未來衛福部會繼續蒐集各界意見、凝聚共識，推動健保制度的持續改革。

正式法制作業一定會跨部會溝通

針對外界質疑未與金管會或行政院充分溝通，石崇良強調，「如果到了正式法制作業，一定會有跨部會的討論。」而目前政策仍在部內研究階段。

對於輿論壓力，石崇良表示，行政院與衛福部都有掌握民眾意見並持續溝通，衛福部也已說明目前僅為研議階段、並非既定政策。他重申，健保改革方向會以「量能負擔、公平付費、照顧弱勢」為原則，並在程序完備下推動。