健保補充保費改革》石崇良親上火線：順應人口結構改變、資本所得應更多貢獻

衛福部近日預告健保補充保費改革，引起股民反彈。衛福部長石崇良今（6）日中午緊急召開「健保補充保費擬修法說明」記者會指出，健保開辦30年來，台灣人口與經濟結構已明顯改變，勞動人口逐年下降、資本利得型收入增加，改革方向是為了順應時代變遷，讓健保財務更公平、更具韌性。

石崇良指出，目前改革仍在研議階段、廣納各界意見，但整體改革將朝三大方向進行，包括「調高扣繳上限」、「統一獎金起徵標準」及「導入年度結算制」，以落實付費公平、強化財務韌性。

石崇良說明，台灣面臨少子女化、超高齡化，民眾收入來源已跟健保開辦之初差異甚迥，台灣30年前經濟起飛，透過勞工薪資的一般保費，讓健保穩健走過開始的20年；現如今，台灣勞動人口自2015年的1700萬高峰後逐年下降，一般保費註定無法支應未來增加的醫療開支，因此必定得要改革收入來源，減輕目前勞動人口的負擔。

石崇良表示，現行補充保費共分六類：獎金、兼職所得、執行業務所得、股利所得、租金與利息。此次改革將優先針對「股利、租金、利息」三項項目調整收取方式。

首先，將補充保費的「天花板」從現行的1000萬元調高至5000萬元。石崇良指出，過去若股息、利息收入超過1000萬，僅以1000萬為上限計算，最高繳21萬元補充保費。修法後若收入達5000萬元，將須繳約100萬元，「這是讓有能力的人多幫忙弱勢，體現健保互助精神」。

第二項為「獎金起徵點統一」。現行制度以個人投保薪資為基準，超過4倍才需繳交補充保費，導致高薪族群門檻遠高於低薪者。石崇良指出，「有人投保薪資10萬，要領到40萬才繳保費；有人投保薪資3萬，只要12萬就被課稅，這是不公平的。」未來將以第一級投保薪資為統一起徵點，讓繳交標準一致、維持付費公平。

第三項為導入「結算機制」，針對股利、租金、利息等收入進行年度歸戶。石崇良表示，過去以單筆計算，民眾可藉由拆單避繳保費，例如將1000萬拆成多張存單，每張金額低於門檻就能免繳。改為結算後，將避免規避行為，「讓健保制度更公平」。