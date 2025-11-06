健保補充保費改革》石崇良：盼不傷小資族、落實量能負擔

健保補充保費改革引發股民與勞工族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日召開「健保補充保費擬修法說明」記者會，強調改革方向在於落實「量能負擔、公平付費」，但並非全面加重徵收。外界關心的「兼職所得」項目，將不納入此次修法範圍，現行2.11％費率維持不變，也不採年度結算制。

專家：兼職所得補充保費應調降

新光醫院副院長洪子仁表示，靠錢賺錢的多繳一點，靠勞力生活的年輕人，不應該再被加重負擔，兼職所得屬於勞力所得，性質與股利、租金、利息不同。多數兼職者為35至45歲的年輕族群，往往是為了養家或負擔生活費才打兩份工，「他們不是靠投資收益生活，而是靠雙手努力維持生計。」

石崇良指出，本次並未針對兼職所得，若未來要調整補充保費，勢必涉及《全民健康保險法》母法修訂。由於補充保費與一般保費費率結構連動，一旦調整費率，調降勢必衝擊整體健保財務架構。

石崇良強調，健保制度的核心是互助，補充保費改革的目的，是希望讓資本利得收入高的人，能更公平地分擔健保成本，讓整體制度更具財務韌性。「健保是一種社會保險，本來就應隨著時代結構變化而調整財務來源。當高齡化、少子化壓力加劇，財務來源不能永遠壓在年輕上班族身上。」

石崇良：研議力保小資族小確幸

針對外界憂心改革後會影響中產與小資族群，石崇良再次強調，未來在結算制度設計上，會研議兼顧公平與實際負擔能力，並設定合理門檻，讓小額利息或股利不受波及。他說，改革目標並非「全民加稅」，而是「讓制度更公平」。

石崇良指出，現行健保保費收入約有75%來自薪資所得者，補充保費僅占9%。隨著高齡化社會來臨與醫療支出逐年增加，若財務結構不調整，負擔將繼續集中在薪資族群，不希望讓努力工作的人成為健保主要的負擔者。

「大家多繳2塊錢，政府就會多撥1塊錢進健保基金，這是全民一起維持健保永續的努力。」石崇良表示，政府近年對健保基金的挹注已顯著增加，包括恢復《健保法》規定的36%政府撥補比例，政府挹注後新增約134億元，並成立癌症新藥基金50億元、罕病基金20億元，以及韌性特別條例下200億元的特別預算，總計超過400億元。

石崇良表示，健保補充保費改革尚在研議階段，未來將持續蒐集意見、審慎評估。要讓健保的互助精神，真正落實在公平與世代平衡之間。