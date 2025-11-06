健保補充保費改革 網友不滿：「年領逾2萬股息」要繳費

台北市 / 綜合報導

衛福部針對「補充保費」研擬推出三大改革，當中針對「租金、利息、股利」，研擬要採取年度結算繳納，引起討論聲浪。因為現在不少人投資股票、ETF，就有網友不滿，一年滿兩萬就要繳費，受傷最多的就是小資族，對此衛福部召開記者會說明，解釋目前還在研議階段，並強調是為了公平。分析師則認為，這可能會讓部分族群調整資產配置。

台股近幾年的表現，讓不少人願意投入資金，想為自己增加被動收入，但接下來股民們可得注意，現在健保補充保費，研擬三大改革項目，當中一項引發網友討論，原先股利利息租金，「單次」達兩萬元要繳納補充保費，衛福部研擬導入「年度結算制度」，一年內有超過兩萬元，就要繳納2.11%的補充保費，以目前台股平均殖利率約4%來算，股票資產達到50萬，很可能就要繳納補充保費。

分析師翁偉捷說：「可能就會改變投資標的，第一個把它換成剛剛所提到，注重資本利得的投資標的或是投資產品，第二個就是把這個領息的方式去做一個改變，比如說我就不要把利息領出來，我就直接滾入再投資，過去長期在存股的這些大戶，或者是說比較是屬於長期投資的投資人，(可能)會因為這樣子的改變，而出現資金流出到海外的現象，反而變成台北股市未來潛在的賣壓。」

改變結算制度衛福部粗估會影響約480萬人 ，一公告就在股民間引起討論，有人認為受傷最多的就是小資族，但也有人能接受多繳補充保費，眼看引發外界熱議，衛福部長石崇良親上火線說明。

衛福部長石崇良說：「一般保費費率一調整，其實受到影響的也多數是所謂的小資族，未來如果說有要再討論，是不是有什麼方法能夠讓小資族仍然保有小確幸。」強調新制是為了公平，行政院也提到，絕對不會為難小資族， 補充保費 新制還在研議階段，已經引發話題。

