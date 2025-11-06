健保補充保費改革 衛福部強調研議中、暫停爭議規劃

（中央社記者曾以寧台北6日電）針對健保補充保費改革引發熱議，衛福部今天晚間表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，並暫停有爭議的規劃，接下來一定會尋求更周延、更有共識的作法，再行推動。

衛生福利部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，以及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。不過政策一出，引起外界討論，甚至擔心小資族投資收入因此受影響。

廣告 廣告

衛福部長石崇良今天下午親上火線說明，調整補充保費是為減緩調整一般保費，延後對更多人的影響；將研議讓小資族保有小確幸的方法。

衛福部今晚再透過新聞稿表示，補充保費改革方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來一定會尋求更周延、更有共識的作法，再行推動。

衛福部表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一名繳納保費的民眾都能夠更公平，這是不變的目標。健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。若只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。（編輯：張雅淨）1141106