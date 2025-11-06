健保補充保費改「年結」民眾炸鍋 行政院：絕不會為難小資族

為了提高健保收入，衛福部研議大幅調整健保補充保費制度，從現行的單筆計算改為年度結算制，租金、股利一年累積超過2萬就將收取補充保費，消息一出引發民眾反彈，認為政府拿小資族開刀，也擔心進一步推升房價、租金。對於外界質疑聲浪，行政院回應，目前衛福部還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

政院發言人李慧芝今（6）天在院會後記者會上，被問到關於健保補充保費修法一事，李慧芝說明，政府一直非常積極維持健保財務的穩健，每年都持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，政府絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴補充，目前一年健保總額約8000億元，其中股利所得約150億元，隨年度波動，健保是社會保險制度，量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，接著是溝通期，後續才是立法期，目前社會反應的相關意見都會納入研議參考。

責任編輯／陳盈真

