健保補充保費政策急喊卡！卓榮泰坦言：須經更嚴謹討論

針對衛福部昨宣布將修法改革健保補充保費，行政院長卓榮泰今天（7日）表示，整份內容他了解的沒有那麼詳細。（資料照片／林煒凱攝）

衛福部長石崇良昨突宣布將修法改革健保補充保費，政策內容引發民怨，行政院昨晚緊急出面喊卡。對此，行政院長卓榮泰今天（7日）赴立院備詢時表示，他知道衛福部要推出改革，但整份內容他沒有了解的這麼詳細，他也認為整個案子必須經過政院內部跟衛福部更嚴謹討論。

卓榮泰今天下午到立法院繼續進行施政總質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時問，衛福部推出健保補充保費政策大轉彎，卓揆事前是否知情？

卓榮泰答詢時回應，衛福部長期以來對健保財政，想做全面改革，因此他知道衛福部要推出改革。他也肯定衛福部用各種設算，提出未來健保各種改革方案。

王鴻薇追問，補充保費宣布的詳細內容，包括小資族和一般投資股票散戶調漲保費，這部分事前也都知道嗎？

卓榮泰說，整個詳細內容，他了解的沒有那麼詳細，但他知道衛福部把1千萬元的門檻上限拉高到5千萬元，這部分彼此有討論過。

卓榮泰接著表示，衛福部的報告中，確實有提出小資族和一般投資股票散戶調漲保費的想法，但他認為必須經過政院內部跟衛福部嚴謹討論，且要聽取社會共同意見。

王鴻薇指出，這個案子突然喊卡，就是因為衛福部說，該案細節根本沒有和金管會溝通討論。卓榮泰說明，這並不是一個定案，而是一個預告，讓社會各界提供意見。

王鴻薇提醒，政府為了增加財政收入，今年已經發生2起類似事件，包括數發部突然要對進口3C產品課徵750元，加上這次的健保補充保費事件，她建議應該避免這樣的政策混亂。

卓榮泰表示，健保的改革是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則。



