健保補充保費新制又喊卡！中經院院長嘆：政治人物別再只喊「不能倒」

政府擬推動第二代健保補充保費新制，規劃採取「年度結算」方式，並設下課徵下限2萬元。新制將優先針對存款利息、股利所得與租金收入進行結算，同時調整獎金收入的補充保費課徵規範。不過，方案曝光後引發各界輿論譁然，行政院昨（6日）晚間宣布，相關新制將暫緩實施。對此，中經院院長連賢明也感嘆，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。」

連賢明昨在臉書粉專發文指出，他在準備翌日於台灣醫務管理協會的報告時，看到1則關於衛福部部長石崇良推動補充性保費改革的新聞。根據報導，石崇良計畫將現行「即時就源扣繳」的制度，修法改為「年度結算」，但仍維持2萬元的起徵下限，並優先針對利息、股利及租金所得開始實施。此外，獎金的起徵標準將從「投保時薪資的4倍以上」調整為「最低基本工資的4倍」，以強化高薪族群對健保的公平負擔。

這項改革消息一出，引發部分股民抱怨，認為政府「又要課稅」。連賢明指出，這些反彈其實早在預期之內，也正反映出健保財務改革的艱難。他在文中也提出2點評論。

首先，針對股民質疑「股票沒賺錢，為何要課股利補充保費」的說法，連賢明解釋，自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度：一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗，要真的課徵證所稅可能要再等15至20年。

其次，連賢明回顧補充性保費制度設計的過程時提到，當年政大健保研究團隊也曾參與討論。考量到行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從2500、5000、1萬、2萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以2萬做為下限的基礎。部長在這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

文末，連賢明強調，「石部長願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵。台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解。」

