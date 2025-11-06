健保補充保費新制引爆民怨！金管會：看到報導才知

衛福部擬調整《健保法》，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但疑因反彈聲浪太大，行政院晚間緊急喊卡。值得注意的是，金管會證期局主秘黃仲豪說，關於健保補充保費的改革方案，他也是看媒體報導才知道。

針對健保補充保費調整計畫，衛福部長石崇良今天表示，根據規劃，補充保費將最快於2027年進行調整，包括股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬，以及高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。

衛福部擬修法將健保補充保費改為年結計算，但相關規定引發民怨。（圖／資料照）

不過，行政院發言人李慧芝晚間表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

衛福部長石崇良6日宣布將再研議調整補充保費新方案。（圖／中天新聞）

值得注意的是，金管會證期局主秘黃仲豪今天被問及此事時，他坦言，看到新聞報導才知道此事，「才剛看到衛福部版本」。同時，他也表示，會去了解相關改革措施對股民的影響，並會再與衛福部溝通。

