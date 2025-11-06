健保補充保費新制急踩煞車 專家逆風喊：改革反而對股市有利

衛福部為了加強健保財務，研擬健保3大改革，但其中一項新制將利息、股利、租金改為「年度結算制」，引起稅金衝擊讓存股族炸鍋；而行政院晚間指出，已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃。對此，財經作家狄驤在臉書發文指出，這項改革其實對股市反而有更大的幫助，但因為等於影響超過一半的台灣人，緊急喊卡也不算意外。

狄驤表示，他剛剛正在寫二代健保改革對股市的影響，還有一些簡單的應對方法，但看到暫緩的新聞後就停筆了。簡單來說就是，高股息ETF資金勢必會流入到指數型或成長型資產，「這對股市反而有更大的幫助」。

狄驤指出，此外，或許台灣的股票期貨市場也會更熱絡，因為大戶早就在用股票期貨避稅，尤其除權息就是避稅旺季，可以看到股票與ETF期貨成交非常熱絡。



不過狄驤也直言，說真的，台股開戶數已經超過台灣一半人口，等於這個二代健保改革影響一半的台灣人，緊急喊卡也不算意外。小資族可以喘口氣了，券商應該也是嚇出一身冷汗，畢竟當初狂推月配息ETF，也是看準二代健保這一點。

