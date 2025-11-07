健保補充保費新制惹議 卓榮泰：看新聞才知道衛福部預告

衛福部研擬二代健保補充保費新制引發爭議，行政院緊急喊卡。行政院長卓榮泰今天（7日）在立法院答詢時坦言，他是看到新聞報導才知道衛福部發出預告，強調內容討論到幾項原則但都還不是定案。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，預估影響達480萬人。外界質疑卓榮泰對於衛福部研擬的方案是看到新聞才知情，卓榮泰今天在立法院會回應國民黨立委廖先翔質詢時表示，看新聞報導才知道衛福部有一個預告，「我們當然會從內部拿到一些訊息」。

廖先翔針對補充保費爭議質詢卓榮泰。（圖／中天新聞）

廖先翔追問，在衛福部宣布之前，是否有看過比較細的方案內容？卓榮泰回應，不知道的事情是什麼時間要提出預告的這個時間點，內容因為還沒有討論到一個完全的定案，只是有幾項的原則，但都還不是定案。

健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，6日晚間政院緊急喊卡。（圖／資料照）

廖先翔再問，究竟是時間不知道還是內容不知道。卓榮泰重申，他不知道衛福部發出預告的時間，因為還沒有到內容完全確定的時候。卓榮泰表示，他知道大原則是補充保費要讓收入高一點的國人多負擔一點，至於細項「我們沒有討論到一個定案」。

