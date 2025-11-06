健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。
現行全民健保除一般保費費率5.17%，另有六項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等，每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費。
衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利一年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加100至200億元，引發熱議。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政府一直積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並且維護繳納公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。
衛福部健保署副署長龐一鳴也在記者會補充，台灣目前一年收的健保費用約新台幣8000億元，其中150億元是來自股利所得，但會隨年度有所不同。
龐一鳴說，健保是社會保險制度，越有能力的人協助越沒有能力的人，不過補充保費制度的修正現在是研議期，接續才會是溝通期、立法期，相關社會意見都會納入參考。
